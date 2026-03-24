Vânzările de mașini din Europa cresc ușor în februarie, susținute de cererea pentru vehicule electrice

Vânzările de autoturisme noi în Europa au crescut modest în februarie, după scăderea din ianuarie. Creșterea vânzărilor a fost susținută de o cerere mai mare pentru mașini electrice, fapt ce a dus și la o creșterea a vânzărilor de Tesla, pentru prima dată din decembrie 2024.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
24 mart. 2026, 08:16, Economic

În luna februarie, înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană, Marea Britanie și statele din Asociația Europeană a Liberului Schimb au crescut cu 1.7%, ajungând la 979.321 de unități, conform datelor furnizate de Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile, citate de Reuters

Două treimi dintre mașinile înmatriculate au fost electrificate, inclusiv modele complet electrice, sau hibride clasice.

În acest context, Tesla a înregistrat o creștere de 11.8% a înmatriculărilor în februarie, punând capăt unei perioade de 13 luni consecutive de scăderi. Cu toate acestea, s-au aflat în urma competitorului chinez BYD, ale cărui vânzări s-au dublat comparativ cu aceeași luna februarie 2025. 

Creșterea vânzărilor de vehicule electrice a fost cauzată și de reevaluarea de către Regatul Unit și UE a unor politici menite să reducă emisiile de dioxid de carbon, pe fondul presiunilor din partea producătorilor auto locali. Aceștia susțin că întâmpină dificultăți în a obține profit din vânzarea vehiculelor electrice. 

Producătorii europeni Volkswagen și Stellantis au înregistrat creșteri de 2.2% și, respectiv, 9.5%, însă producătorul francez Renault a raportat o scădere de 14.3%.

La nivelul Uniunii Europene, vânzările totale au crescut cu 1,4%, până la 865.437 de vehicule. Înmatriculările de vehicule electrice cu baterie au crescut cu  20,6%,  hibride plug-in, cu 32.1% și hibride au crescut cu 10,1%, ajungând să reprezinte 67% din totalul înmatriculărilor, față de 58.5% în februarie 2025.

