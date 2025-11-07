Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade 

Bucureștenii se vor confrunta cu două zile de cer înnorat și precipitații temporare la sfârșitul săptămânii, cu temperaturi maxime care vor urca până la 14-15 grade duminică, în timp ce ceața și-ar putea face apariția către sfârșitul intervalului.

Până sâmbătă dimineață, cerul se va menține înnorat și temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12…13 grade, iar cea minimă de 7…8 grade.

De sâmbătă până duminică dimineață, cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14…15 grade, iar cea minimă de 8…11 grade.

Cu precădere la sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ceață.