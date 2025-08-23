Apple ChatGPT Enterprise: Noi opțiuni pentru companii odată cu actualizările software din septembrie

Cu lansarea actualizărilor software din septembrie, gigantul tehnologic pune la dispoziția departamentelor IT posibilitatea de a alege ce servicii de AI externe pot fi utilizate pe dispozitivele Apple, scrie TechCrunch.

Apple ChatGPT Enterprise și controlul asupra inteligenței artificiale

Noua opțiune de configurare Apple ChatGPT Enterprise vine ca răspuns la cererea crescută pentru ChatGPT în mediul corporativ, unde peste 5 milioane de firme folosesc deja acest serviciu. Apple nu limitează însă controlul exclusiv la OpenAI – administratorii pot activa sau bloca orice furnizor extern de AI, lăsând loc pentru viitoare colaborări cu alți jucători importanți din industrie.

Companiile vor putea decide dacă datele sunt procesate pe dispozitiv sau în cloud, prin arhitectura Private Cloud Compute. Totodată, firmele pot alege dacă solicitările angajaților merg către serviciul ChatGPT, chiar și atunci când nu există un abonament Enterprise cu OpenAI. Acest lucru simplifică dezactivarea serviciului atunci când securitatea datelor impune restricții.

Pe lângă integrarea AI, Apple adaugă un API pentru Apple Business Manager, facilitând conectarea cu soluții de management IT și help desk. De asemenea, sunt introduse funcții îmbunătățite pentru migrarea dispozitivelor, Return to Service (acum și pe Vision Pro) și autentificarea rapidă pe Mac prin NFC sau Guest Mode securizat.

Actualizările pentru iPhone, iPad și Mac

Toate aceste funcții, inclusiv cele dedicate Apple ChatGPT Enterprise, vor fi disponibile odată cu actualizările software din septembrie, vizând iPhone, iPad, Mac și alte dispozitive Apple. Astfel, compania își consolidează poziția pe piața enterprise, oferind un mix de inovație și securitate pentru mediul de afaceri.