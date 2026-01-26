Cea mai mare companie din lume intră în meteorologie: Nvidia promite prognoze mai precise și alerte rapide

Nvidia a anunțat luni, 26 ianuarie 2026, lansarea Earth-2, o platformă care include software open-source și modele de inteligență artificială menite să ajute guvernele și companiile să-și construiască mai ușor propriile sisteme de prognoză meteo, folosind volume mari de date și AI.

Potrivit companiei, Earth-2 integrează două modele meteo bazate pe AI, concepute să genereze prognoze mai precise pe termen de două săptămâni, dar și „nowcasts” – estimări pe termen scurt care indică unde ar putea lovi furtuni sau fenomene severe cu până la șase ore înainte.

„Condițiile inițiale”, mai rapide cu un nou model de asimilare a datelor

Un element-cheie al noii oferte este un model de asimilare a datelor care, susține Nvidia, poate calcula rapid „instantanee” ale parametrilor esențiali ai atmosferei – temperatură, vânt și presiune. În meteorologie, aceste valori sunt cunoscute drept „condiții inițiale”, baza de la care pornește orice simulare sau prognoză personalizată.

Nvidia afirmă că pachetul Earth-2 ar reduce barierele tehnice pentru organizațiile care vor să adopte AI la scară largă, oferind un mod mai „streamlined” de a construi prognoze adaptate nevoilor proprii.

AI-ul schimbă prognoza: de la fizica atmosferei la recunoașterea tiparelor

În ultimii ani, AI a început să transforme prognoza meteo, modele noi fiind capabile să identifice tipare în seturi uriașe de date atmosferice, în loc să recreeze integral fizica extrem de complexă a atmosferei – abordarea tradițională bazată pe supercomputere. Nvidia susține că aceste modele AI au demonstrat acuratețe mai bună decât metodele clasice în anumite scenarii de predicție.

Cine folosește deja prognoze meteo cu AI

Companii din sectoare sensibile la vreme – trading de energie, transport maritim, asigurări, agricultură – au fost printre primii adoptatori, încercând să obțină un avantaj în estimarea temperaturilor, vitezelor vântului, producției solare sau a traiectoriilor furtunilor.

Pe acest segment, Nvidia se poziționează drept un jucător important alături de Google (Alphabet/DeepMind), Microsoft și Huawei, într-o cursă în care prognoza meteo și modelarea climatică rămân domenii cu cerințe uriașe de calcul – un argument natural pentru un lider în hardware și infrastructură AI.

Control local asupra datelor și a prognozelor

Un alt punct accentuat de Nvidia este că prognozele realizate cu instrumentele Earth-2 ar putea fi generate independent, astfel încât agențiile guvernamentale și companiile să-și poată controla propriile informații. Faptul că software-ul este open-source înseamnă că poate fi copiat, modificat și adaptat liber, în funcție de nevoile fiecărui utilizator.

Nvidia afirmă, totodată, că modelele sale pot rivaliza cu cele publicate de agenții meteorologice guvernamentale și cu soluții dezvoltate de DeepMind, mizând pe o combinație între accesibilitate, viteză și integrare mai ușoară în sisteme existente.