ChatGPT devine mai inteligent prin capacitatea de a uita

Funcția de memorie a ChatGPT a permis până acum chatbotului să rețină informații din conversații anterioare, oferind utilizatorilor o experiență personalizată care le cunoaște numele, preferințele și chiar comanda de cafea. Cu toate acestea, sistemul anterior avea limitări semnificative: utilizatorii trebuiau să gestioneze, să revizuiască și să șteargă manual memoriile, iar neefectuarea acestor operațiuni ducea la apariția mesajului de „memorie plină”, potrivit TechRadar.

ChatGPT decide acum ce informații rămân „în prim-plan” pe baza frecvenței cu care utilizatorul a menționat anumite subiecte. Sistemul funcționează similar modului în care creierul uman filtrează informațiile pe care să se concentreze la un moment dat.

Dacă un utilizator a întrebat în ultima săptămână despre programul de somn al copiilor, această informație va apărea la suprafață. Dacă nu a mai menționat o anumită rețetă din luna iunie, aceasta va coborî discret în lista de priorități. Important este că ChatGPT nu șterge nimic – doar învață să evalueze informațiile într-un mod mai natural.

Control deplin asupra memoriei

Deși sistemul este automat, utilizatorii păstrează control deplin asupra memoriei ChatGPT. Aceștia pot derula prin amintirile stocate, vedea ce consideră ChatGPT „cel mai important”, ajusta prioritățile manual, ca și cum ar edita o listă de redare, ridica în prioritate o amintire despre restricții alimentare, reduce prioritatea unor obsesii temporare, șterge complet anumite informații și reveni la versiuni anterioare ale memoriilor.

OpenAI a învățat ChatGPT să se auto-sorteze, transformându-l dintr-un instrument reactiv în ceva mai bine conceput pentru utilizare pe termen lung.

Până acum, sistemul de memorie era unul dintre aspectele ChatGPT care necesitau cea mai multă întreținere. Utilizatorii avansați puteau profita de el, dar trebuiau să mențină constant lucrurile în ordine, ca într-un dulap digital. Cu cât îl foloseau mai mult, cu atât trebuiau să îl gestioneze mai mult.

Noua funcție tratează preferințele utilizatorilor mai puțin ca o listă statică de fapte și mai mult ca un document digital comun pe care îl editează împreună utilizatorul și AI-ul. În acest sens, nu este doar o actualizare tehnică, ci una socială.

Experții recomandă totuși ca verificarea manuală periodică a memoriilor ChatGPT să rămână o practică bună, deoarece AI-ul poate greși la fel de mult ca în răspunsurile sale la solicitări obișnuite.

Fără memorie – și, ideal, fără o memorie plină de informații relevante – majoritatea instrumentelor AI au o utilitate limitată. Ele pot răspunde la întrebări și pot genera idei, dar le lipsește continuitatea care face ca instrumentele să fie mai bune pe termen lung.