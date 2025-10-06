Sam Altman, directorul OpenAI, susține că ChatGPT a atins 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal

Altman a făcut anunțul în cadrul conferinței anuale OpenAI Dev Day, unde a prezentat și noi instrumente pentru construirea de aplicații și sisteme agentice complexe direct în ChatGPT.

„Astăzi, peste 4 milioane de dezvoltatori lucrează cu OpenAI. Mai mult de 800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT în fiecare săptămână, iar prin API procesăm peste 6 miliarde de tokenuri pe minut. Datorită vouă, inteligența artificială a trecut de la ceva cu care oamenii se joacă, la ceva cu care oamenii construiesc în fiecare zi”, a spus Altman.

Cifrele confirmă ritmul spectaculos de creștere al platformei. În august, OpenAI raportase 700 de milioane de utilizatori săptămânali, în urcare de la 500 de milioane la finalul lunii martie.

Lansat în noiembrie 2022, ChatGPT a devenit rapid cel mai popular produs de inteligență artificială la nivel global și unul dintre cele mai rapide servicii online din istorie în ceea ce privește adopția. În ultimele luni, compania a extins funcționalitățile instrumentului, introducând serviciul OpenAI Pulse, care trimite utilizatorilor briefuri personalizate zilnice.

În paralel, OpenAI continuă o campanie accelerată de investiții în infrastructură AI și achiziția de cipuri dedicate, în acest sens anunțând luni un acord de colaborare cu producătorul de semiconductoare AMD.

Săptămâna trecută, compania a devenit cea mai valoroasă firmă privată din lume, fiind evaluată la 500 de miliarde de dolari în urma unei vânzări private de acțiuni de 6,6 miliarde de dolari.

Recent, OpenAI a lansat o nouă versiune a generatorului video Sora, împreună cu o rețea socială integrată, și a anunțat un parteneriat cu Stripe pentru lansarea unei platforme de comerț agentic, menită să conecteze agenții AI cu servicii financiare în timp real.