DeepSeek lansează noul model V4, mizând pe eficiență în competiția globală din domeniul inteligenței artificiale

Compania susține că noul model este competitiv cu soluțiile dezvoltate de lideri occidentali, precum OpenAI și Google DeepMind, mizând în același timp pe un avantaj cheie: eficiența costurilor.

DeepSeek a lansat două versiuni ale modelului. V4-pro, cu aproximativ 1,6 trilioane de parametri, este cel mai mare model dezvoltat până acum de companie. V4-flash, o variantă mai compactă, cu 284 de miliarde de parametri, este destinată unor aplicații mai rapide și mai eficiente.

Ambele versiuni beneficiază de o fereastră de context cu o creștere semnificativă față de generația anterioară. Fapt care permite procesarea unor volume mult mai mari de informații într-o singură interacțiune. Compania afirmă că această performanță a fost obținută cu o eficiență „de top la nivel mondial”, după cum se arată într-un comunicat.

Noul model continuă strategia companiei de a dezvolta soluții similare versiunilor anterioare, permițând dezvoltatorilor să descarce, modifice și ruleze local codul. Potrivit companiei, DeepSeek V4 este optimizat pentru sarcini complexe bazate pe agenți, procesarea cunoștințelor și inferență, fiind compatibil cu instrumente populare precum cele dezvoltate de Anthropic.

Lansarea vine după impactul major al modelului R1 al DeepSeek din 2025, care a atras atenția prin costurile reduse de dezvoltare și performanțele comparabile cu cele ale rivalilor globali, inclusiv Google.

În paralel, Huawei a anunțat că noile sale sisteme de calcul bazate pe procesoare Ascend pot oferi „suport complet” pentru rularea modelului V4. Astfel, subliniază cooperarea tot mai strânsă dintre companiile chineze în dezvoltarea unui ecosistem independent de tehnologia occidentală în domeniul inteligenței artificiale.

Această colaborare capătă o importanță strategică în contextul restricțiilor impuse de Statele Unite ale Americii asupra exporturilor de cipuri avansate produse de Nvidia. Limitări care au determinat China să accelereze investițiile în soluții interne.