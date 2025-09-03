Internetul clasic va deveni mai rapid și mai bun. Fibre optice cu „pai de sticlă” ar putea accelera transmisiile pe distanțe mari

Noua tehnologie, descrisă în jurnalul Nature Photonics, înlocuiește firul subțire de sticlă solidă folosit în mod obișnuit cu un sistem de „pai” din sticlă. Cinci cilindri mici, fiecare conținând câte doi cilindri concentrați, sunt atașați de marginea unui cilindru principal, iar diametrul fiecărui tub este ajustat astfel încât spațiul să permită trecerea doar a anumitor lungimi de undă ale luminii. Pulsurile de lumină corespunzătoare rămân în interiorul golului central, fără să se piardă.

„Credem cu adevărat că aceasta ar putea fi o schimbare transformatoare”, a declarat Francesco Poletti, cercetător în fotonică și știința materialelor la Universitatea Southampton, Marea Britanie.

„Dacă fibra poate fi produsă și instalată ușor și se dovedește durabilă, rezultatul ar putea fi un Internet clasic mai rapid și mai bun”, a adăugat Rod Van Meter, inginer de rețele cuantice la Universitatea Keio din Tokyo.

Fibra va fi produsă de compania Lumenisity, din Southampton, achiziționată de Microsoft în 2022. Designul permite pierderi de lumină mult mai reduse: în timp ce fibrele convenționale pierd jumătate din semnal la aproximativ 15 kilometri, noile fibre goale pierd doar jumătate din lumină la 33 de kilometri, ceea ce reduce costurile stațiilor de amplificare.

În plus, aceste fibre pot transporta de peste 1.000 de ori mai multă putere și pe o gamă mai largă de lungimi de undă, inclusiv impulsurile de fotoni unici folosite în comunicațiile cuantice.

„Acest rezultat este foarte interesant pentru comunitatea de comunicații cuantice. Sperăm că producția la scară largă va reduce semnificativ prețurile în viitor”, a spus Tracy Northup, fizician experimental la Universitatea Innsbruck, Austria.