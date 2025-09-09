LIVE UPDATE. Apple lansează noul iPhone 17. Tim Cook anunță „cel mai mare salt din istoria iPhone-ului”. Toate detaliile de la cel mai mare eveniment Apple din an

Evenimentul are loc la sediul companiei din Cupertino și este transmis în direct online. Alături de noul iPhone, Apple ar putea anunța și alte produse sau actualizări de software. Mediafax vă oferă, în timp real, principalele declarații și informații de la eveniment.

LIVE UPDATE

UPDATE 20:30 Marea lansare a serii. Seria iPhone 17

Apple prezintă noua serie a smartphone-ului său.

Apple tocmai a prezentat iPhone 17. Acesta urmează seriei iPhone 16, fiind echipat cu un procesor îmbunătățit cu cipul A19.

Compania afirmă că iPhone 17 este mai durabil decât predecesorul său.

iPhone 17 vine în cinci culori: lavandă, albastru înceţoşat, negru, alb și salvie. iPhone 17 are un ecran ProMotion, la fel ca modelele iPhone Pro, care poate ajunge până la 120 Hz în timpul activităților solicitante, cum ar fi jocurile, sau poate coborî până la 1 Hz pentru mai multă eficiență și economisire a bateriei.

UPDATE 20:25 A doua lansare a serii este noul Apple Watch

Apple Watch Series 11 va fi disponibil în patru culori.

Cea mai recentă actualizare a Apple pentru Apple Watch, seria 11, va include noi funcții de monitorizare a sănătății. Aceasta va include un monitor de tensiune arterială care ar putea avertiza utilizatorii cu privire la posibila hipertensiune arterială.

„Ne așteptăm să informăm peste 1 milion de persoane cu hipertensiune arterială nediagnosticată numai în primul an, oferindu-le posibilitatea de a face schimbări comportamentale care le pot salva viața sau de a începe tratamentul”, a declarat un director executiv, adăugând că Apple se așteaptă să obțină aprobarea FDA ( autoritatea americană de săntate) pentru această funcție în următoarele săptămâni.

Seria 11 va include, de asemenea, o nouă funcție de „evaluare a somnului” pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă calitatea somnului lor.

Apple a numit seria 11 „cel mai subțire și mai confortabil ceas”. Seria 11 va fi mai durabilă, cu un geam mai puternic și mai rezistent la zgârieturi, a anunțat Apple.

De asemenea, va avea un nou design al ecranului bazat pe interfața „sticlă lichidă” a Apple, precum și conectivitate 5G. Seria 11 va avea o autonomie a bateriei de 24 de ore cu o singură încărcare.

Prețul pornește de la 799 dolari, același preț ca și modelul anterior.

UPDATE 20:15 Prima lansare a serii este noul model de AirPods

Apple a anunțat lansarea AirPods Pro 3, care poate detecta ritmul cardiac al utilizatorului și oferă un sunet spațial îmbunătățit, împreună cu funcții de traducere lingvistică și o potrivire îmbunătățită.

Noile căști wireless ale Apple, numite Apple AirPods Pro 3, vor putea traduce conversații în limbi străine în timp real.

Cu o „arhitectură acustică multi-port personalizată”, acestea îmbunătățesc experiența auditivă spațială, a declarat Kate Bergeron, vicepreședinte al departamentului de inginerie hardware.

AirPods Pro 3 oferă „anulare activă a zgomotului (ANC) îmbunătățită, microfoane cu zgomot ultra-redus și audio computacional avansat, combinate cu noi dopuri din spumă”, a spus Bergeron.

Traducerea vocală va fi asigurată de Apple Intelligence.

Acestea vor costa 249 de dolari și vor fi lansate pe 19 septembrie în SUA.

UPDATE 20:10 CEO-ul Apple, Tim Cook, a prezentat evenimentul anual de lansare a produselor companiei, anunțând „cel mai mare salt din istoria iPhone-ului”.

Cook a expus, de asemenea, filosofia care, potrivit lui, a stat la baza noilor produse Apple.

„Designul depășește aspectul sau senzația pe care o oferă un produs, designul este și modul în care funcționează”, a spus Cook.

„Această filosofie ne ghidează în tot ceea ce facem, inclusiv în produsele pe care le vom prezenta astăzi și în experiențele pe care le oferă, de la experiența magică de ascultare cu AirPods la modul în care Apple Watch vă menține sănătos, activ și conectat, până la modul în care iPhone vă ajută în atât de multe lucruri pe parcursul zilei”, a adăugat el

Evenimentul Apple a început la Steve Jobs Theater, pe campusul companiei din Cupertino, California. Publicul așteaptă prezentarea noii game iPhone 17, care ar putea include și un model complet nou, denumit iPhone 17 Air.

Miza este una majoră: după ce a fost percepută ca rămânând în urmă în domeniul inteligenței artificiale, Apple se confruntă cu presiunea de a demonstra că produsul său de referință poate impresiona în continuare atât investitorii de pe Wall Street, cât și consumatorii.

Știre inițială

iPhone-ul este întotdeauna vedeta evenimentului Apple din septembrie. Dar compania va lansa probabil și noi modele de Apple Watch și AirPods, așa cum a făcut și în anii trecuți.

Potrivit Bloomberg, Apple va prezenta noi versiuni ale ceasului său inteligent emblematic, Apple Watch SE, cu preț mai accesibil, și Ultra, de ultimă generație, împreună cu AirPods Pro.

Deși nu generează venituri la fel de mari ca iPhone-ul, produse precum Apple Watch și AirPods au ajutat Apple să compenseze perioadele de creștere lentă a iPhone-ului. Ambele produse sunt, de asemenea, esențiale pentru ambițiile companiei în domeniul sănătății și al bunăstării digitale.