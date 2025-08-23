Meta colaborează cu Midjourney pentru a integra tehnologia AI de generare de imagini și videoclipuri

Colaborarea va permite echipelor de cercetare Meta să integreze tehnologia Midjourney în modelele și produsele viitoare de AI.

„Pentru a oferi cele mai bune produse utilizatorilor, Meta adoptă o abordare completă: talente de top, planuri ambițioase de calcul și colaborarea cu cei mai buni jucători din industrie”, a declarat Wang.

Parteneriatul cu Midjourney ar putea sprijini Meta în dezvoltarea de produse care să concureze cu liderii pieței de modele AI pentru generarea de imagini și videoclipuri, precum OpenAI Sora, Black Forest Lab Flux sau Google Veo. În 2024, Meta a lansat instrumentul AI de generare a imaginilor, Imagine, disponibil în aplicațiile Facebook, Instagram și Messenger, precum și Movie Gen, un instrument de creare de videoclipuri pe baza comenzilor utilizatorilor,titrează TechCrunch.

Detaliile financiare ale acordului dintre Meta și Midjourney nu au fost dezvăluite, însă CEO-ul Midjourney, David Holz, a subliniat că startup-ul rămâne independent și fără investitori externi. Anterior, Meta a discutat posibilitatea achiziționării Midjourney, conform informațiilor Upstarts Media.

Fondat în 2022, Midjourney a devenit rapid un lider în domeniul generării de imagini AI, fiind recunoscut pentru stilul său unic și realist. În 2023, startup-ul era pe cale să genereze venituri de aproximativ 200 de milioane de dolari, oferind abonamente între 10 și 120 de dolari pe lună, în funcție de numărul de imagini generate. În iunie 2024, Midjourney a lansat primul său model de videoclip AI, V1.

Această colaborare survine la doar două luni după ce Midjourney a fost dat în judecată de Disney și Universal, care susțin că startup-ul a folosit opere protejate prin copyright pentru antrenarea modelelor AI. Alte companii de tehnologie, inclusiv Meta, se confruntă cu acuzații similare, însă instanțele recente au dat câștig de cauză companiilor tech.