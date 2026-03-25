Meta începe concedierea a sute de angajați. AI înlocuiește echipele mari

Meta a anunțat miercuri concedierea a sute de angajați, afectând divizia de realitate virtuală Reality Labs – responsabilă cu dezvoltarea căștilor și tehnologiilor VR – și cel puțin alte patru divizii ale companiei. Potrivit NBC News, reducerile de personal fac parte dintr-o reorganizare mai amplă a companiei.

Un purtător de cuvânt al Meta a explicat că „echipele din cadrul companiei se restructurează sau implementează modificări în mod regulat pentru a se asigura că sunt în cea mai bună poziție de a-și atinge obiectivele”, adăugând că firma va încerca să identifice „alte oportunități pentru angajații ale căror poziții vor fi afectate”.

Concedierile, anunțate pe rând în filiale

Angajații din echipele de recrutare, vânzări, operațiuni globale și social media Facebook vor fi, de asemenea, afectați. Concedierile din aceste divizii „nu sunt legate între ele”, a precizat sursa, ceea ce înseamnă că nu fac parte din planul coordonat care implică toate diviziile simultan.

Deși majoritatea angajaților afectați au fost informați miercuri, alți angajați din diferite birouri sau țări ar putea fi anunțați în săptămânile următoare, în funcție de circumstanțele locale. Unele persoane primesc oferte pentru noi roluri, iar altele ar putea avea opțiunea de a se reloca.

AI înlocuiește echipele mari

La începutul anului, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a semnalat o orientare mai puternică către inteligența artificială, afirmând într-o postare pe rețelele sociale că „AI va avea un impact semnificativ asupra afacerii în 2026. Începem să vedem proiecte care necesitau anterior echipe mari realizate acum de o singură persoană foarte talentată”.

Meta, pierderi și cheltuieli în creștere

Compania-mamă a Facebook a raportat pierderi operaționale ale diviziei care dezvoltă tehnologii de realitate virtuală, Reality Labs, la niveluri similare cu cele din anul precedent, potrivit rezultatelor pentru trimestrul al patrulea și întregul an 2025. Compensațiile acordate angajaților au fost „al doilea cel mai mare contributor la creșterea totală a cheltuielilor, incluzând angajările din 2026 pentru a susține zonele prioritare, în special AI”, potrivit raportului companiei.

În decembrie 2025, Meta mai avea aproximativ 79.000 de angajați.