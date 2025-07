Robinhood vinde „acțiuni” OpenAI care nu sunt reale. OpenAI avertizează: „Nu avem nicio legătură”

Robinhood oferă europenilor posibilitatea de a investi în copii digitale ale acțiunilor unor companii private precum OpenAI și SpaceX. OpenAI se dezice de aceste instrumente financiare.

Platforma americană Robinhood a lansat recent în Europa un produs nou: „tokenuri de acțiuni” care permit investitorilor să investească indirect în companii precum OpenAI și SpaceX, deși acestea nu sunt listate public. Tokenurile pot fi cumpărate și vândute de investitori individuali din Uniunea Europeană, fiind promovate ca o metodă de acces la companii private greu accesibile.

OpenAI a reacționat public, afirmând că aceste tokenuri nu reprezintă acțiuni reale și nu sunt aprobate de companie. „Nu am încheiat niciun parteneriat cu Robinhood, nu am fost implicați în acest demers și nu îl susținem. Orice transfer de acțiuni OpenAI necesită aprobarea noastră. Nu am aprobat niciun transfer. Vă rugăm să fiți prudenți”, au transmis reprezentanții OpenAI într-o postare pe platforma X, citată de CNBC.

Acțiuni fără acțiuni

Într-un interviu acordat marți postului CNBC, CEO-ul Robinhood, Vlad Tenev, și-a apărat produsul, respingând ideea că lipsa statutului legal de acțiune ar fi o problemă: „În sine, nu cred că e pe deplin relevant faptul că nu este un instrument de equity, în sens tehnic. Ceea ce contează e că investitorii de retail au o șansă de a obține expunere la companii private, mai ales în contextul impactului major al inteligenței artificiale.”

Robinhood a explicat că tokenurile sunt susținute de un vehicul cu scop special (SPV), respectiv o entitate juridică separată creată de companie pentru un anumit obiectiv financiar sau investițional clar definit. Practic, o firmă-satelit, controlată de compania mamă, dar separată legal și contabil. În cadrul acestei entități, compania deține participații indirecte în companii ca OpenAI, iar acest lucru ar permite, teoretic, replicarea performanței financiare a acestor firme.

SpaceX, compania condusă de Elon Musk, nu a comentat oficial, însă Musk a criticat structura juridică a OpenAI, numind “fake” echitatea acesteia, fără referire la tokenurile SpaceX vândute de Robinhood.

Intervine și autoritatea de reglementare

Reacția OpenAI a atras atenția autorităților. Banca Lituaniei, autoritatea care supraveghează Robinhood în UE, a transmis că așteaptă clarificări oficiale din partea companiei. „Numai după primirea și analizarea acestor informații vom putea evalua legalitatea și conformitatea acestor instrumente”, a declarat purtătorul de cuvânt al băncii, Giedrius Šniukas. „Informațiile pentru investitori trebuie să fie clare, echitabile și să nu inducă în eroare.”

În replică, șeful Robinhood a precizat că platforma sa este deschisă colaborării: „Este un produs nou. E firesc ca autoritățile să-l examineze, iar noi suntem pregătiți să răspundem întrebărilor. Am construit acest program în așa fel încât să poată rezista unei evaluări riguroase.”

Ce este OpenAI și de ce atrage atenția investitorilor de oportunitate?

OpenAI este organizația care a creat ChatGPT, fiind fondată inițial ca un organism non-profit. Ulterior, a fost creată o entitate comercială, aflată sub controlul structurii non-profit. Această configurație complexă permite investitorilor instituționali acces indirect, dar nu este deschisă publicului larg, de aceea instrumentele financiare ambigue vândute de Robinhood ridică multe semne de întrebare.

Robinhood, implicată în mai multe litigii și sancționată în SUA

Platforma de investiții online Robinhood, lansată în 2013 în Statele Unite, permite utilizatorilor să cumpere și să vândă acțiuni, criptomonede și alte instrumente financiare, fără comisioane. Scopul declarat era de a face accesul la piețele financiare mai simplu și mai accesibil publicului larg, în special pentru investitorii individuali.

Deși Robinhood promite „democratizarea” investițiilor în companii private prin tokenuri, lipsa transparenței și lipsa acordului din partea companiilor vizate pun sub semnul întrebării legitimitatea produsului. Investitorii sunt sfătuiți să citească atent detaliile și să nu confunde expunerea financiară cu deținerea efectivă de acțiuni.

Robinhood a fost implicată în mai multe litigii și a primit amenzi semnificative de la autoritățile din SUA, în special pentru deficiențe de reglementare și nereguli în gestionarea conturilor clienților. În 2025, compania a plătit amenzi de peste 70 de milioane de dolari pentru raportări incorecte, supraveghere deficitară și încălcări ale regulilor privind tranzacțiile. De asemenea, Robinhood a fost vizată de un proces colectiv legat de restricționarea tranzacțiilor pe acțiunile GameStop.