Șeful ChatGPT: la cererea utilizatorilor, GPT-4o va reveni și va fi prietenul de încredere al oricui

Șeful ChatGPT la OpenAI, Nick Turley, a confirmat joi, într-un interviu pentru podcastul Decoder al publicației The Verge, că modelul GPT-4o, retras odată cu lansarea GPT-5, va fi readus la cererea utilizatorilor. Decizia vine după ce mii de fani și-au exprimat atașamentul emoțional față de acest model, unii descriind dispariția lui ca pe „pierderea unui prieten”.

Utilizatorii se leagă de „personalitatea” AI-ului

„Nu e doar despre rezistența la schimbare, ci despre faptul că oamenii pot dezvolta un atașament real față de personalitatea unui model”, a spus Turley, explicând că GPT-5 va prelua tonul prietenos și căldura care au făcut GPT-4o atât de apreciat.

OpenAI a decis să ofere în viitor un calendar clar pentru retragerea modelelor, pentru a evita astfel de reacții. „Trebuie să oferim predictibilitate la scara noastră”, a subliniat șeful ChatGPT.

Turley a vorbit și despre echilibrul dintre simplitatea necesară utilizatorilor obișnuiți și opțiunile avansate pentru utilizatorii experimentați. ChatGPT va rămâne ușor de folosit pentru majoritatea, dar cei care vor să selecteze modele manual vor putea activa această funcție din setări.

OpenAI vrea un ChatGPT fără „halucinații”

Pe lângă readucerea GPT-4o, OpenAI lucrează la reducerea „halucinațiilor” din răspunsuri, la creșterea gradului de personalizare și extinderea funcționalităților multimodale. În limbajul inteligenței artificiale, halucinațiile sunt răspunsuri inventate sau inexacte, pe care modelul le oferă cu încredere ca și cum ar fi corecte.

„Îmi doresc să ajungem în punctul în care să putem folosi ChatGPT în situații cu miză foarte mare, precum sfaturi medicale sau juridice”, a declarat Turley, adăugând că GPT-5 este „un pas uriaș” în această direcție.

Obiectiv: super-asistent, motorul principal de acces la internet

Turley a dezvăluit și că echipa testează o funcție prin care ChatGPT ar putea ajuta utilizatorii să descopere și să cumpere produse direct în chat, fără ca acest lucru să influențeze recomandările. În același timp, platforma continuă să se extindă rapid în lume, cu piețe promițătoare precum India și diferențe vizibile între țările bogate și cele aflate în dezvoltare.

Despre viitor, șeful ChatGPT spune că interfața de tip chat va evolua spre formate dinamice, capabile să genereze aplicații sau interfețe personalizate în funcție de context. „Vrem să construim un super-asistent, interfața principală cu internetul pentru oameni”.