Samsung renunță la aplicația de mesaje text

Proprietarii de smartphone-uri Samsung și alte gadgeturi afectate sunt rugați să treacă la Google Messages între timp, „pentru a menține o experiență de mesagerie consistentă pe Android”, potrivit AP.

Toate telefoanele Samsung Galaxy rulează sistemul de operare Android de la Google. Pentru a trece la Google Messages, site-ul web Samsung oferă utilizatorilor instrucțiuni pentru a descărca aplicația din Magazin Play, dacă nu este deja pe telefon, și a o seta ca implicită. Este posibil ca unele persoane să primească și o notificare în aplicație care să îi ghideze prin acest proces.

Samsung va oferi utilizatorilor acces la cele mai recente funcții de inteligență artificială

Samsung spune că trecerea la Google Messages va oferi utilizatorilor acces la actualizări precum cele mai recente funcții de inteligență artificială de la Gemini de la Google – care include o funcție experimentală numită „Remix” pentru a genera imagini în timpul conversațiilor și sugestii de răspuns bazate pe inteligență artificială – și posibilitatea de a partaja fotografii de calitate superioară între dispozitivele Android și Apple iOS prin mesaje compatibile cu RCS.

Utilizatorii sistemelor de operare Android mai vechi (care datează de la Android 11 sau o versiune anterioară) nu vor fi afectați de sfârșitul Samsung Messages, a menționat compania.