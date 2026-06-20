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„Arată ca o coadă la toaletă”. Imaginile care au șocat turiștii din Santorini

Imagini virale arată o coadă imensă în Oia, Santorini, chiar și la ora 7 dimineața. Turiștii reacționează critic.
„Arată ca o coadă la toaletă”. Imaginile care au șocat turiștii din Santorini
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 10:34, Știrile zilei
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O creatoare de conținut a postat pe X imagini cu zeci de turiști. Coada se întindea pe străzi, la un punct popular pentru fotografii.

 

Imaginile au fost filmate în Oia, pe insula Santorini, situată în sudul Mării Egee. Localitatea se află la aproximativ 120 de mile de continentul grecesc, scrie Express.

Unde se formează coada și de ce

Coada se întinde pe mai multe colțuri de stradă. Destinația finală este o platformă de observare cu vedere spre mare.

De acolo se pot admira bisericile ortodoxe cu cupole albastre, simbolul insulei. Punctul de observație a devenit unul dintre cele mai fotografiate locuri din Grecia.

Creatoarea de conținut a criticat tendința în descrierea postării. Ea a comparat locul cu o coadă la toaletă la concert, unde toți oamenii așteaptă ore pentru aceeași fotografie.

Cum au reacționat utilizatorii la imaginile virale

Un utilizator a descris Oia drept o destinație evaluată prea bine pentru ceea ce oferă. Acesta a precizat că alte zone din Santorini sunt mult mai încântătoare.

Un alt comentariu a confirmat că insula are zone mai bune. Potrivit acestuia, Oia este bună doar pentru poze.

Un alt utilizator a explicat că oamenii nu mai vizitează locurile pentru a se bucura de ele. Scopul ar fi doar obținerea de fotografii pentru rețelele sociale.

Un al patrulea comentariu a numit fenomenul o ședință foto pentru influenceri. Acesta a criticat și transformarea restaurantelor din zonă, axate pe decor pentru poze.

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