Grecia, un miliard de euro din turism în plin extrasezon. Creștere record față de anul trecut

Grecia rămâne o destinație preferată de turiști, înregistrând peste 1 miliard de euro în lunile ianuarie și februarie, o creștere record pentru turismul din extrasezon.

Veniturile Greciei din călătorii au înregistrat o creștere de 70,7% față de aceeași perioadă din 2025. Creșterea a reflectat cheltuieli mai mari atât din partea vizitatorilor din UE, cât și din partea celor din afara UE, potrivit Greek City Times.

Veniturile turiștilor, în creștere

Veniturile rezidenților din țările UE au crescut cu 74,3%, ajungând la 477,5 milioane de euro, în timp ce veniturile din țările din afara UE au crescut cu 70,0%, ajungând la 516,3 milioane de euro.

În zona euro, veniturile au crescut cu 68,6%, ajungând la 407,9 milioane de euro, în timp ce vizitatorii din țările UE din afara zonei euro au contribuit cu 69,5 milioane de euro.

Veniturile din Franța au crescut cu 76,8%, ajungând la 29,4 milioane de euro, iar veniturile din Italia au crescut cu 41,5%, ajungând la 55,6 milioane de euro. Din afara UE, încasările din Regatul Unit au ajuns la 173,4 milioane de euro.

Potrivit aceleiași surse, încasările din Germania au scăzut ușor cu 0,8%, ajungând la 66,6 milioane de euro, iar cele din Statele Unite au scăzut cu 13,3%, ajungând la 92,5 milioane de euro.

Țările cele mai frecventate de turiști

Din țările UE, cea mai mare creștere a călătorilor s-a înregistrat în Franța, cu o creștere de 41,5%, ajungând la 54.800 de turiști, urmată de Germania (8,2%, ajungând la 174.400 de călători) și Italia (3,6%, ajungând la 83.700 de vizitatori).

Din țările non-UE, sosirile din Regatul Unit au crescut cu 56,7%, ajungând la 164.200 de călători, în timp ce cele din Statele Unite au scăzut cu 9,8%, ajungând la 98.100 de călători.

Turismul internațional a crescut, de asemenea, semnificativ. Numărul vizitatorilor a crescut cu 38,5%, ajungând la 2,12 milioane, față de 1,5 milioane în aceeași perioadă a anului trecut. Sosirile pe calea aerului au crescut cu 19%, în timp ce trecerile rutiere ale frontierelor au crescut cu 83,9%.