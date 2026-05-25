Orașul european considerat o bijuterie ascunsă! Are 300 de zile însorite și peisaje de vis

Franța, Spania și Portugalia domină preferințele turistice de vară, iar Malta rămâne adesea ignorată. Arhipelagul format din trei insule – Malta, Gozo și Comino – oferă o combinație rară de istorie, plaje și climă excepțională de 300 de zile de soare pe an, potrivit Express.

Valletta, cel mai mic oraș-capitală din Europa

Fondată în secolul al XVI-lea de Cavalerii de Sfântul Ioan, Valletta este cunoscută drept Orașul-Fortăreață. A fost desemnată Capitală Europeană a Culturii în 2018. Vizitatorii găsesc aici Co-Catedrala Sfântul Ioan, cu nouă capele și pietre funerare din marmură, tuneluri antice sub oraș și Grădinile Upper Barakka, cu vedere panoramică asupra Grand Harbour.

Plaje, viață de noapte și gastronomie

Strait Street, fostul cartier al luminilor roșii, este acum un centru al barurilor și cluburilor. Republic Street, cu un kilometru de arhitectură remarcabilă, oferă prânzuri în aer liber. Pentru priveliști, o plimbare pe malul mării sau o excursie cu barca sunt opțiuni populare.

Dincolo de Valletta

Laguna Albastră de la Comino atrage prin contrast: nisip alb și apă intens albastră, ideală pentru înot și snorkelling. Blue Hole și Azure Window de la San Lawrenz sunt destinații de o zi pentru amatorii de natură.

Aeroportul Internațional Malta este singurul din țară. Se află la 10 km de Valletta, iar transferul durează circa 20 de minute. Durata zborului din Londra este de aproximativ trei ore.