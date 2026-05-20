Surpriză. Experții în turism recomandă un oraș din Bulgaria, plin de ruine romane, dar mai vechi decât Roma

Experții în turism recomandă un oraș din Bulgaria despre care spun că „merită să fie în fruntea listei tale de călătorii în Europa”. Orașul plin de ruine romane este mai vechi decât Roma. În plus, prețurile sunt mici și are o viață de noapte agitată.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
20 mai 2026, 11:06, Știrile zilei
Experții în turism recomandă Plovdiv despre care spun că este unul dintre cele mai vechi orașe din lume, la fel de bun ca Roma, dar cu foarte puțină aglomerație și la un preț mult mai mic, potrivit Express.

Orașul bulgar, trecut cu vederea, este plin de ruine romane și „merită să fie în fruntea listei tale de călătorii în Europa”, recomandă Midlife Travel Tales, un cont de YouTube al unui cuplu care își prezintă călătoriile în întreaga lume. Cei doi au descris Plovdiv-ul drept o „comoară”, care „îți va cuceri inima și te va face să te întrebi de ce l-ai trecut cu vederea”.

Conform descrierii, partea veche a orașului este uluitoare, cu case bine conservate, pictate în culori pastelate, care mărginesc străzile pietruite fermecătoare. Kapana, cartierul istoric al Plovdiv-ului, este renumit pentru labirintul său de străzi pietonale înguste, pline de galerii de artă, ateliere artizanale, cafenele la modă, restaurante și viața de noapte vibrantă.

Teatrul vechi al orașului continuă să găzduiască piese de teatru, concerte și festivaluri. În oraș se află și ruinele arenei romane, care în vremurile de glorie primea mii de spectatori. De asemenea, turiștii pot admira Forumul Antic extraordinar de bine conservat, care a servit drept centru al orașului. Gama completă a monumentelor antice include Stadionul Roman, Teatrul Antic, Odeonul, mozaicurile colorate, Apeductul, zidurile vechi și rămășițele așezărilor tracice.

Un oraș „vibrant”

Experții în turism au evidențiat „scena culturală vibrantă” a Plovdivului și mâncarea delicioasă, cu multe feluri cu influențe turcești, mediteraneene și balcanice. Călătorii pot degusta produse de patiserie cum ar fi Banitsa, tocănițe gătite lent, precum Kavarma, sau carne tocată la grătar, cum ar fi Kebapche. Prețurile sunt mici în comparație cu alte orașe din Europa, iar o bere costă mai puțin de 2 euro o halbă.

Dovezile arheologice sugerează că Plovdiv a fost fondat încă din mileniul VII î.Hr., în timpul epocii neolitice, ceea ce îl face considerabil mai vechi decât Atena și Roma. Cea mai importantă perioadă a sa a fost sub ocupația romană. A fost cucerit de romani în anul 72 î.Hr. și a devenit un loc vital al imperiului, poziționat pe Via Militaris, principala rută militară și comercială din Balcani.

