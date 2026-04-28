Prima pagină » Breaking News » PSD anunță că a strâns voturile pentru demiterea premierului Ilie Bolojan

PSD anunță că a strâns voturile pentru demiterea premierului Ilie Bolojan

PSD a anunțat că a strâns voturile necesare pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.
PSD anunță că a strâns voturile pentru demiterea premierului Ilie Bolojan
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Petru Mazilu
28 apr. 2026, 14:58, Politic

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat de presă.

„PSD a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan. Astfel, PSD va realiza o schimbare profundă în modul de guvernare, așa cum a solicitat marea majoritate a cetățenilor români. PSD subliniază că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional. Acest mecanism a fost prevăzut în Constituția României tocmai pentru a preveni un blocaj guvernamental provocat de refuzul premierului de a accepta o realitate politică ce nu-i mai permite să își exercite funcția de conducere a Guvernului”, a transmis PSD.

În comunicat, PSD mai menționează „incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale.”

„Din cauza orgoliilor și încăpățânării politice a premierului, România a ajuns în recesiune, consumul s-a prăbușit, producția a scăzut, iar inflația a retezat puterea de cumpărare a cetățenilor. Ar fi fost iresponsabil din partea PSD să nu intervină pentru a opri acest declin economic și social! Dincolo de discursul demagogic, premierul Bolojan nu a reușit să implementeze nicio reformă autentică în cele 10 luni în care a condus Guvernul României. Insinuarea că a reformat România prin tăieri de venituri, prin creșteri de taxe, prin sărăcirea populației și prin sufocarea fiscală a IMM-urilor și a antreprenorilor români denotă o înțelegere rudimentară a mecanismelor economice și o deconectare totală de la realitățile din România”, a adăugat PSD.

Ce urmează după moțiune

Totodată, PSD a arătat ce ar putea urma după demiterea Guvernului Bolojan.

„Retragerea sprijinului politic al premierului Ilie Bolojan și demiterea sa prin mecanismul democratic al moțiunii de cenzură deschid calea pentru formarea unui guvern funcțional, care să fie condus de un premier capabil de colaborare. În contextul geopolitic complicat în care ne aflăm, România are nevoie urgent de o conducere coerentă, fără blocaje și fără orgolii politice, care să poată asigura buna administrare și relansarea economică”, a precizat Biroul de Presă al PSD.

Moțiunea de cenzură inițiată împreună cu parlamentarii AUR și ai Grupului PACE a strâns 253 de semnături. Pentru demiterea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

