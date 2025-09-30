Prima pagină » Comunicate » Chery Super Hybrid finalizează testul de anduranță prin Europa: tehnologie și performanță validate în șapte țări

Chery Super Hybrid finalizează testul de anduranță prin Europa: tehnologie și performanță validate în șapte țări

Pe 18 septembrie, testul european de anduranță Chery Super Hybrid (CSH) s-a încheiat cu succes în localitatea istorică Říčany u Prahy-Voděrádky (Cehia).
Mediafax
30 sept. 2025, 15:13, Comunicate

Această călătorie internațională, descrisă drept o „experiență tehnologică și culturală” prin inima Europei, a fost apreciată atât de șoferii profesioniști, cât și de principalele publicații de profil.

Jeff Zhang, Vicepreședinte Chery International și CEO pentru regiunea Europa, alături de reprezentanții media din Europa, experți din industrie și parteneri, au experimentat parcursul de 3.500 km și performanțele tehnologice ale modelelor TIGGO 7 CSH și TIGGO 8 CSH. Traseul a pornit din Grecia și a străbătut Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia și Polonia, pentru a ajunge în Cehia. Pe parcurs, vehiculele au fost testate în scenarii reale de condus: eficiență energetică, performanță în scenarii outdoor și confortul șasiului. Ca un „challenger” venit din Est, Chery a prezentat Europei o adevărată bijuterie tehnologică, confirmând performanța modelelor și încrederea industriei auto chineze de a concura pe cele mai exigente piețe.

