„IMAGINE UNIVERSE” – Sinziana Mircea & Friends: concert extraordinar la Sala Radio din Bucuresti pe 5 mai

Sinziana Mircea continua sa isi surprinda publicul prin proiecte interdisciplinare si concepte artistice originale, aducand in fata publicului concerte de muzica clasica in viziune moderna, in care tehnica pianistica exceptionala se impleteste cu inovatia. Alaturi de invitatii sai – muzicienii italieni Marco Scazzetta (percutie) si Pietro Dossena (live electronics si sintetizator), Mariia Velia (flaut) si Adistu’ (live video mapping) – pianista continua seria concertelor imersive IMAGINE, lansata in 2019. Prezentatorii serii vor fi doi dintre cei mai apreciati jurnalisti din Romania, Daniela Mihai Soare si Johann Pohrib, doua dintre vocile emblematice ale Radio Radio Actualitati.

“Pentru mine, acesta este mai mult decat un concert. Este genul de concert pe care il tii minte, este emotia care ramane cu tine mult timp dupa ce luminile rampei s-au stins. In seara de 5 mai, va invit alaturi de colegii mei de scena sa navigam impreuna catre tot felul de lumi posibile prin muzica, lumina si emotie. Va fi un concert dedicat tuturor: de la melomanii indragostiti de muzica lui Rachmaninov, pana la cei care iubesc muzica Vangelis sau asculta pe repeat Hans Zimmer. Alaturi de pian, flaut, sintetizator si live electronics, veti asculta instrumente spectaculoase de percutie, precum handpan-ul. Pentru mine, asa arata concertul de muzica clasica al sec. XXI: un show de muzica si tehnologie, in care instrumentele traditionale se impletesc cu cele digitale. Sunt foarte fericita sa am alaturi pe scena doi muzicieni italieni exceptionali, colegii mei Pietro Dossena si Marco Scazzetta, pe Maria Velia, o flautista extraordinara care merita sa fie aplaudata pe marile scene ale lumii. Live video mapping va fi realizat de deja binecunoscutul artist vizual Adistu. Abia astept sa ne vedem la Sala Radio pe 5 mai!”, a declarat pianista si compozitoarea Sinziana Mircea.

