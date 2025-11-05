Prima pagină » Comunicate » Noua campanie de loializare PENNY – căldura și confortul se regăsesc acasă, cu Vivess

Începând cu 5 noiembrie 2025, în magazinele PENNY se desfășoară o nouă campanie de loializare care aduce în prim-plan colecția Vivess cu produse textile menite să aducă un plus de confort și stare de bine în orice locuință. Clienții pot alege dintr-o gamă variată de pături pufoase în diverse culori, perne și jucării din pluș, prosoape sau lenjerii de pat, ideale atât pentru sezonul rece, cât și pentru a fi oferite în dar celor dragi.
05 nov. 2025

Până pe 10 februarie 2026, în magazinele PENNY se desfășoară campania de loializare cu acumulare de puncte de loialitate, în cadrul căreia clienții pot achiziționa produsele Vivess la prețuri preferențiale, cu 50% mai mici decat cele standard. Pentru fiecare 20 de lei cheltuiți pe un bon fiscal, se acordă un punct de loialitate. Prin utilizarea PENNY Card, numărul de puncte de loialitate se dublează, acestea putând fi acumulate și în format digital în aplicația PENNY. La acumularea a 5 puncte, se aplică reducerea pentru unul dintre produsele noii colecții Vivess.

Prin intermediul acestei campanii, PENNY continuă, alături de World Vision România, să susțină programul „Vreau în clasa a 9-a”, prin care zeci de elevi din mediul rural sunt ajutați să acceseze programe educaționale pentru continuarea studiilor. Cu ajutorul celor implicați, PENNY poate susține în continuare cei 140 de elevi din Vaslui, Brăila, Cluj, Bistrița Năsăud, Iași, Vâlcea, Buzău, Bacău, Dolj, Ilfov, pe parcursul celor 4 ani de studii liceale.

