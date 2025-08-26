Mihai Chirică, primarul Iașiului, termene amânate la infinit pentru redeschiderea clădirii-simbol a Iașiului, Muzeul de Istorie Naturală

Deși ar fi trebuit să redeschidă Muzeul de Istorie Naturală din Iași încă din primăvară, primarul municipiului Iași, Mihai Chirică, nu a făcut-o nici până acum, la sfârșitul verii, 2025, notează bzi.

Muzeul, cel mai vechi de acest fel din țară, inaugurat în 1834 din voința membrilor Societății de Medici și Naturaliști, se află acum sub custodia Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Clădirea s-a aflat într-un amplu dar foarte greoi proces de restaurare, începând din vara anului 2019, când termenul înaintat pentru predare era de 24 de luni începând din acel moment.

Iașiul nu (mai) crede în promisiuni

Lucrul acesta nu s-a întâmplat nici acum, după șase ani de la începerea lucrărilor, asta chiar dacă restaurarea (2,7 milioane de euro, fonduri europene) este completă.

Autorizația ISU, care a tergiversate și aceasta predarea, a fost obținută, dar acum este nevoie de un transformator. Transformatorul există, însă trebuie montat și, din cauza lui, lucrarea nu poate fi predate.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirică, se află la capătul a nenumărate amânări și promisiuni: în 2024, apoi în iarna lui 2025, apoi în vara lui 2025. Potrivit bzi, acesta a mai înaintat un termen de inaugurare – sfârșitul lui septembrie, dar ieșenii au devenit imuni la promisiunile acestuia.

Primăria Iași: „Vom face tot ce e posibil să fie redeschis”

„Este o hotărâre de Consiliu Local, cu privire la Muzeul de Istorie Naturală. După ce se adoptă hotărârea, o să avem o discuție cu conducerea universității și vom stabili, de comun acord, când se va deschide. Până la sfârșitul lunii septembrie, va fi montat transformatorul.

Se vor face racordurile, testele și, până la sfârșitul lunii septembrie, vom face tot ce e posibil să fie deschis, dar asta după ce se vor face testele la transformator și conducerea primăriei va discuta cu conducerea universității și se va stabili o dată de comun acord”, a explicat Sebastian Buraga, purtător de cuvânt la Primăria Iași, citat de bzi.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” crede că în septembrie va fi o altă amânare și înaintează ca termen probabil de redeschidere – începutul anului viitor

De partea cealaltă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” face ultimele pregătiri: aranjează exponatele, montează luminile și materialele multimedia și angajează oameni noi.

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, prof. Dr. Liviu Maha, precizează: „Universitatea nu a preluat de la Primăria Municipiului Iași, până la acest moment, imobilul în care funcționează Muzeul de Istorie Naturală, fiind încă în curs de derulare o serie de lucrări aferente proiectului de modernizare a clădirii.

Pentru a veni în întâmpinarea potențialilor vizitatori care așteaptă de mai mulți ani redeschiderea muzeului, UAIC a accesat o finanțare de peste 2 milioane de lei, vizând activitățile de proiectare a colecției, amenajare a vitrinelor, lumini, materiale multimedia etc.

Serviciile au fost deja achiziționate, furnizorul și-a început activitatea și ne dorim ca acestea să fie finalizate cât mai repede.

Fiind vorba de o lucrare complexă, probabil că termenul de recepție finală va fi la începutul anului viitor.

Totodată, au fost angajate patru persoane pentru completarea personalului muzeului, fiind continuată și chiar accelerată activitatea de pregătire a exponatelor.

Astfel, după preluarea imobilului, sperăm să putem redeschide cât mai repede Muzeul de Istorie Naturală, un obiectiv deosebit de important pentru elevii și profesorii din Iași, și nu numai, pentru cei care vizitează municipiul Iași etc.”

Despre muzeu

Clădire-simbol a Iașiului, Muzeul de Istorie Naturală funcționează în ceea ce a fost casa vornicului Costachi Sturdza, cumpărată la inițiativa Societății de Medici și Naturaliști ai orașului.

Muzeul are în custodie peste 300.000 de piese.

Aici, în Sala Elefantului, a fost anunțată candidatura lui Alexandru Ioan Cuza pentru domnia Moldovei, în 1859. Acum, sala poartă numele domnitorului.