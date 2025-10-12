Mihai Gruia Sandu despre puterea teatrului și relația actor-spectator în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

Artistul a discutat despre complexitatea teatrului și puterea pe care o are actorul în a transmite emoție prin intermediul vocii și al expresivității faciale, fără a se baza exclusiv pe cuvinte.

În timpul interviului, Mihai Gruia Sandu a subliniat faptul că în comunicare, cuvintele reprezintă doar 17% din mesaj, restul fiind transmis prin tonalitatea vocii și felul în care sunt livrate.

El a exemplificat acest concept printr-un exercițiu surprinzător: un fost student al său a demonstrat 80 de moduri în care poate fi spus cuvântul „da”, fiecare având o semnificație diferită. Acest detaliu evidențiază puterea actorului de a manipula cuvintele și de a construi relația dintre actor și spectator, o relație pe care nici filmul, nici televiziunea nu au reușit să o înlocuiască complet.

Mihai Gruia Sandu a mai discutat despre natura unică a teatrului, față de alte forme de artă, subliniind faptul că teatrul rămâne o formă „elevată” de artă, datorită relației directe dintre actor și public.

„Teatrul este o chestie elevată, iar relația directă e unică”, a punctat el. În contrast, filmele, chiar și cele mai apreciate, sunt văzute de acesta ca o formă de divertisment mai ieftin, accesibilă unui public larg.

Pe lângă reflecțiile asupra meseriei de actor, Mihai Gruia Sandu a abordat și teme precum suferința, vindecarea și aproprierea de divinitate, vorbind despre „Marea Trecere” și despre cum oamenii pot ajunge la fericire prin exerciții simple de eliberare a durerii. Artistul a evidențiat importanța introspecției și a conexiunii cu sine pentru a depăși momentele dificile ale vieții.

Acesta a fost un episod profund, în care Mihai Gruia Sandu a oferit o viziune complexă asupra teatrului, vieții și condiției umane, reafirmând importanța relației actor-spectator și puterea emoției în arta dramatică.