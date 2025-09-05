Netflix își actualizează funcția „Moments” și o face mult mai prietenoasă cu utilizatorii

Netflix anunță o actualizare a funcției „Moments”, mult mai prietenoasă cu utilizatorii, prin care aceștia vor putea selecta mai ușor timpul de început și de final al unui videoclip, reprezentând un segment de film pe care vor să-l creeze.

De obicei, utilizatorii Netflix fac aceste videoclipuri pentru a le distribui pe prorpiile pagini de socializare, lucru pe care Netflix îl încurajează.

Opțiunea este disponibilă pe toate dispozitivele mobile. A fost lansată odată cu partea a doua a sezonului 2 al serialului de succes „Wednesday”.

Funcția a fost concepută pentru a valorifica momentele cu potential viral din producțiile platformei, așa cum a fost, de pildă celebrul dans al personajului principal.

„Wednesday” este cea mai vizionată producție a platformei, cu peste 252 de milioane de vizualizări.

Updatarea funcției „Moments” face parte dintr-o strategie mai amplă a platformei, care include o interfață vertical pe mobil, abonamente cu reclame și restricții la partajarea aproelelor.

În ianuarie 2025, platforma a raportat aproximativ 300 de milioane de abonaţi plătitori la nivel global.