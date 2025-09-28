Paris va avea primul parc public dedicat lui Picasso în 2030

Un parc cu sculpturi ale lui Pablo Picasso va fi deschis gratuit publicului în centrul Parisului în 2030, a anunțat duminică directorul Muzeului Picasso din oraș, Cecile Debray.

Proiectul va fi „primul muzeu în aer liber” dedicat artistului spaniol.

Grădina va avea o suprafață echivalentă cu două piscine olimpice și va conține o duzină de sculpturi din bronz realizate de Picasso, conform AFP.

Printre operele expuse se va afla „Capra”, o sculptură din bronz în mărime naturală din 1950, aflată în prezent în interiorul muzeului.

Proiect conceput în dialog cu familia Picasso

Parcul va uni zona de grădină din spatele Muzeului Picasso din cartierul Marais cu un mic parc public adiacent.

Proiectul a fost conceput în dialog cu familia Picasso, în special cu fiica artistului, Paloma, care l-a descris ca fiind „plin de viață – ca și tatăl meu”.

Vizitatorii vor putea interacționa cu operele și se vor bucura de o cafenea-restaurant cu vedere spre parc.

Totul va costa aproximativ 50 de milioane de euro, finanțate de sponsori corporativi și familia Picasso.

Lucrările încep în 2028.