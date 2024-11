The Beatles, nominalizaţi la două premii Grammy datorită inteligenţei artificiale

The Beatles au fost nominalizaţi la două premii Grammy - şi au primit şi un premiu pentru cea mai bună interpretare rock - la 50 de ani după destrămarea oficială a trupei. Totul începe cu un demo înregistrat de John Lennon în anii 1970, care a fost dat lui Paul McCartney, Ringo Starr şi George Harrison pentru a fi inclus pe The Beatles Anthology, lansat în 1995.

În timp ce alte piese precum Free as a Bird şi Real Love au fost incluse, tehnologia nu era suficient de avansată pentru a separa vocea şi pianul lui Lennon fără a reduce calitatea înregistrării.

Anul trecut, însă, McCartney şi Starr au folosit tehnologia modernă de învăţare automată pentru a extrage vocea lui Lennon pentru o nouă piesă. Now and Then, lansată în noiembrie 2023, îi include pe McCartney la bas, Starr la tobe, vocea lui Lennon şi o chitară în stilul lui Harrison (o înregistrare din 1995 a acestuia alcătuieşte o parte din chitara ritmică de fundal).

Gala de premiere a premiilor Grammy, care va avea loc în februarie, va dezvălui dacă AI îi va ajuta sau nu pe The Beatles să câştige un alt Grammy cu ultima melodie a formaţiei.