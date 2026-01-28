Un celebru artist american oferă muzica sa Groenlandei, ca replică la amenințările lui Trump

Este vorba despre Neil Young, una dintre marile vedete ale muzicii rock din anii ’70, cunoscut pentru piese celebre precum Heart of Gold. Artistul, în vârstă de 80 de ani, este cântăreț și compozitor americano-canadian, cu o carieră de peste șase decenii.

„Sper ca muzica mea și filmele mele muzicale să atenueze puțin stresul nejustificat și amenințările pe care le suportați din partea guvernului nostru nepopular și, sperăm, temporar”, a scris Neil Young pe blogul său, citat de Le Figaro. Mesajul este adresat direct „prietenilor din Groenlanda”, iar gestul său se dorește un răspuns la declarațiile lui Donald Trump privind posibila anexare a Groenlandei.

Neil Young: O ofertă de pace

Artistul a precizat că își dorește ca locuitorii teritoriului arctic să se bucure de muzica sa „la cea mai bună calitate”. „Este o ofertă de pace și iubire. Toată muzica pe care am făcut-o în ultimii 62 de ani este a voastră”, a adăugat el, exprimându-și speranța că și alți artiști îi vor urma exemplul.

Accesul gratuit la catalogul lui Neil Young va fi posibil pentru toți utilizatorii care au un număr de telefon groenlandez.

Critic constant al lui Trump

Nu este pentru prima dată când muzicianul ia poziție împotriva lui Donald Trump. În octombrie anul trecut, Neil Young a anunțat că își va retrage muzica de pe platforma Amazon Music, invocând legăturile dintre fondatorul companiei, Jeff Bezos, și președintele american. Muzicianul a criticat în repetate rânduri apropierea dintre marile companii din tehnologie și puterea politică, spunând că se teme de efectele pe care astfel de legături le pot avea asupra vocilor critice.

Libertatea de exprimare, în centrul disputei

Aflat într-un turneu în Europa, artistul l-a descris anterior pe Trump drept „cel mai prost președinte din istorie” și a avertizat asupra riscurilor pentru libertatea de exprimare. O poziție asemănătoare a avut și un alt mare nume al muzicii americane, Bruce Springsteen, implicat la rândul său în conflicte publice cu fostul lider de la Casa Albă.