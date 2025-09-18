Curs valutar, 18 septembrie. Moneda euro și aurul continuă să urce

Euro se apropie din nou de 5,70 lei, fiind evaluată joi de BNR la 5,0695 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,2820 lei, respectiv 5,8441 lei, iar francul elvețian a fost cotat în scădere, la 5,4347 lei.
Gramul de aur a urcat din nou, cu mai puțin de 1 leu, fiind evaluat la 505,3604 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat până la 5,8966 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0695
|Dolarul SUA
|USD
|4,2820
|Francul elvețian
|CHF
|5,4347
|Lira sterlină
|GPB
|5,8441
|Gramul de aur
|XAU
|505,3604
|Dolarul australian
|AUD
|2,8479
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1094
|Coroana cehă
|CZK
|0,2085
|Coroana daneză
|DKK
|0,6791
|Lira egipteană
|EGP
|0,0889
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,3050
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9069
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2601
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4364
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1913
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4616
|Lira turcească
|TRY
|0,1034
|Rubla rusească
|RUB
|0,0515
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5920
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2468
|Realul brazilian
|BRL
|0,8063
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6026
|Rupia indiană
|INR
|0,0486
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3191
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2346
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5298
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0433
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1038
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1658
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1347
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5505
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0259
|Shekelul israelian
|ILS
|1,2811
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5501
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0205
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0751
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3483
|DST
|XDR
|5,8966
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.