Curs valutar, 18 septembrie. Moneda euro și aurul continuă să urce

Euro se apropie din nou de 5,70 lei, fiind evaluată joi de BNR la 5,0695 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,2820 lei, respectiv 5,8441 lei, iar francul elvețian a fost cotat în scădere, la 5,4347 lei.

Gramul de aur a urcat din nou, cu mai puțin de 1 leu, fiind evaluat la 505,3604 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat până la 5,8966 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0695 Dolarul SUA USD 4,2820 Francul elvețian CHF 5,4347 Lira sterlină GPB 5,8441 Gramul de aur XAU 505,3604 Dolarul australian AUD 2,8479 Dolarul canadian CAD 3,1094 Coroana cehă CZK 0,2085 Coroana daneză DKK 0,6791 Lira egipteană EGP 0,0889 100 Forinți maghiari HUF 1,3050 100 Yeni japonezi JPY 2,9069 Leul moldovenesc MDL 0,2601 Coroana norvegiană NOK 0,4364 Zlotul polonez PLN 1,1913 Coroana suedeză SEK 0,4616 Lira turcească TRY 0,1034 Rubla rusească RUB 0,0515 Leva bulgărească BGN 2,5920 Randalul sud-african ZAR 0,2468 Realul brazilian BRL 0,8063 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6026 Rupia indiană INR 0,0486 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3191 Peso-ul mexican MXN 0,2346 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5298 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1038 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1658 Bahtul thailandez THB 0,1347 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5505 100 Rupii indoneziene IDR 0,0259 Shekelul israelian ILS 1,2811 100 Coroane islandeze ISK 3,5501 Ringgitul malaysian MIR 1,0205 Peso-ul filipinez PHP 0,0751 Dolarul singaporez SGD 3,3483 DST XDR 5,8966

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.