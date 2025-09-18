Prima pagină » Curs Valutar (BNR) » Curs valutar, 18 septembrie. Moneda euro și aurul continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 18 septembrie 2025: moneda europeană s-a apreciat în fața leului românesc, la fel și aurul
Curs valutar, 18 septembrie. Moneda euro și aurul continuă să urce
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
18 sept. 2025, 13:27, Social

Euro se apropie din nou de 5,70 lei, fiind evaluată joi de BNR la 5,0695 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,2820 lei, respectiv 5,8441 lei, iar francul elvețian a fost cotat în scădere, la 5,4347 lei.

Gramul de aur a urcat din nou, cu mai puțin de 1 leu, fiind evaluat la 505,3604 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat până la 5,8966 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0695
Dolarul SUA USD 4,2820
Francul elvețian CHF 5,4347
Lira sterlină GPB 5,8441
Gramul de aur XAU 505,3604
Dolarul australian AUD 2,8479
Dolarul canadian CAD 3,1094
Coroana cehă CZK 0,2085
Coroana daneză DKK 0,6791
Lira egipteană EGP 0,0889
100 Forinți maghiari HUF 1,3050
100 Yeni japonezi JPY 2,9069
Leul moldovenesc MDL 0,2601
Coroana norvegiană NOK 0,4364
Zlotul polonez PLN 1,1913
Coroana suedeză SEK 0,4616
Lira turcească TRY 0,1034
Rubla rusească RUB 0,0515
Leva bulgărească BGN 2,5920
Randalul sud-african ZAR 0,2468
Realul brazilian BRL 0,8063
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6026
Rupia indiană INR 0,0486
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3191
Peso-ul mexican MXN 0,2346
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5298
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1038
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1658
Bahtul thailandez THB 0,1347
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5505
100 Rupii indoneziene IDR 0,0259
Shekelul israelian ILS 1,2811
100 Coroane islandeze ISK 3,5501
Ringgitul malaysian MIR 1,0205
Peso-ul filipinez PHP 0,0751
Dolarul singaporez SGD 3,3483
DST XDR 5,8966

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.