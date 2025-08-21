Poliția italiană reține un bărbat ucrainean, considerat suspect în explozia conductelor Nord Stream

Bărbatul, identificat doar ca Serhiy K, se crede că se afla la bordul bărcii cu vele de unde ar fi fost efectuat atacul, scrie The Guardian.

Carabinierii l-au arestat miercuri seara, în apropiere de Rimini, după ce luni a fost emis un mandat european de arestare, a transmis joi Biroul Procurorului Federal German (GBA).

Atacurile asupra conductelor, care nu erau în funcțiune, au avut loc pe 26 septembrie 2022 și le-au deteriorat aparent ireparabil. Ancheta suspectează de mult timp o operațiune a unui comando ucrainean.

Se crede că scafandrii au fost transportați în zonă de iahtul de închiriere „Andromeda”, care a plecat din portul german Rostock spre zona conductelor, lângă insula daneză Bornholm, unde au amplasat explozibili pe fundul mării. Serhiy K ar fi fost la bord. Ancheta nu îl consideră unul dintre scafandri, dar se crede că a avut un rol de coordonare într-o operațiune bine planificată.

Iahtul a fost închiriat cu ajutorul unor intermediari și folosind acte de identitate false, de la o companie germană, conform procurorilor.

Incidentul este investigat încă din 2022 de GBA, care a declarat că intenționează să îi acuze pe suspecți de sabotaj anticonstituțional și producere de explozie.

În timpul investigațiilor ample din presă, în special de către revista Der Spiegel, persoane cu cunoștințe detaliate despre incident au declarat că comando-ul nu intenționa să comită o infracțiune.

Aceștia considerau atacul asupra conductelor un atac asupra unui țintă militară legitimă, din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, mai ales că profiturile din livrările de gaz către Germania contribuiau semnificativ la finanțarea războiului Moscovei.