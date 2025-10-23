A fost desemnat câștigătorul licitației pentru colectarea electronică a tarifului pe podul Giurgiu-Ruse

Este vorba de compania Altimate SA, care va avea la dispoziție 844.500 lei și 6 luni pentru a implementa noul sistem.

Contractul este finanțat din veniturile proprii ale CNAIR și prevede amenajarea, pe malul dinspre România, a două artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză care vor permite accesul instant prin identificarea plății efectuate online în prealabil.

„Dorim astfel să limităm intervenția factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme și redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă. Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuați timpii de asteptare din PTF Giurgiu și va crește gradul de siguranță a circulației vehiculelor prin acest Punct de Trecere a Frontierei (PTF)”, susține Cristian Pistol.

Contractul va putea fi semnat în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații.