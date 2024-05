Acorduri importante semnate la BSDA. General Dynamics a semnat un acord cu Romarm pentru crearea unui centru de producere a muniţiei de calibru mare

„Nu au lipsit întâlnirile la nivel guvernamental cum a fost cea cu ministrul administraţiei programului de achiziţii pentru apărare, Jong Gun Seok, în care am mulţumit pentru nivelul înalt de reprezentare al companiilor coreene. Dar cele mai importante momente ale zilei au fost semnarea la sediul MEAT, în prezenţa dnei ambasador SUA, Kathleen Kavalec, a acordului de parteneriat între General Dynamics - GD OTS şi Romarm pentru dezvoltarea în România a unui Centru de Excelenţă în producţia de muniţie calibrul mare”, a anunţat ministrul economiei, Radu Oprea, pe platforma Linkedin.



„Şi semnarea unor acorduri pentru realizarea "Dronei româneşti", un program în care eu cred foarte mult. Carfil SA a semnat un parteneriat cu compania americană Periscope Aviation pentru transfer de tehnologie şi realizarea în România a unei drone care poate fi folosită atât în scop militar cât şi civil. Mai mult decât atât, un alt parteneriat a fost semnat între Carfil şi AVI Aircraft, Easydo Digital Technologies, The Insource Development Group, AP Drone, Asociaţia Centrul de Excelenţă UAS şi C-UAS, Asociaţia "UVS-România" pentru a dezvolta cadrul legislativ şi producţia de drone în România”, a mai transmis acesta.



„Un altul a fost semnat pentru dezvoltarea producerii de drone agricole româneşti, în vederea accelerării utilizării lor pe scară largă în lucrările agricole. Acesta are ca iniţiatori Carfil SA, ANAMOB, AVI Aircraft, EDT, TID Group, AGRI Cloud, SCDA Turda, INCDCSZ Braşov, ICDP Braşov, NATUREVO, Universitatea Politehnica Bucuresti, USAMV Cluj Napoca, Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură. De asemenea, la Carfil SA va funcţiona un centru de pregătire a operatorilor de drone”, spune Oprea.

Drona românească e încă în plan



„La BSDA au expus concepte, prototipuri şi alţi creatori/producători de drone sau de softuri şi aparatură/părţi componente pentru drone cu care am intrat în contact şi pe care îi voi implica în clusterul celor care cred în "Drona Românească". Urmează ca împreună cu Angel Tilvar, ministrul apărării naţionale şi Bogdan Ivan, ministrul cercetării, dezvoltării şi digitalizării să definim o temă de cercetare pentru programul "Drona Românească", astfel încât toti aceşti entuziaşti să poată contribui pentru industrializarea producţiei de drone”, transmite ministrul economiei.