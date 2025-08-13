Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska / Trump vrea o întâlnire Zelenski-Putin dacă summitul din Alaska merge bine

UPDATE 20:00 Trump vrea să organizeze o întâlnire cu Zelenski și Putin dacă summitul din Alaska merge bine

Președintele SUA, Donald Trump, declară că, dacă întâlnirea sa de vineri cu președintele rus Vladimir Putin va decurge bine, vrea să organizeze „imediat” o a doua întâlnire, la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

El a declarat că ar vrea ca a doua întâlnire să aibă loc „aproape imediat” între Putin și Zelenski, „și cu mine, dacă vor să fiu prezent”.

UPDATE 18:50 Macron speră la un viitor summit Trump-Zelenski-Putin organizat „într-o țară neutră” din Europa

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că speră ca un eventual summit viitor între Trump, Zelenski și Putin să se desfășoare în Europa, „într-o țară neutră, acceptabilă pentru toate părțile”, conform AFP.

Macron a precizat, de asemenea, că „chestiunile teritoriale privind Ucraina pot fi și vor fi negociate numai de către președintele ucrainean”.

UPDATE 18:30 Zelenski spune că Trump și-a exprimat sprijinul pentru încetarea focului în Ucraina

Zelenski a declarat că „mai întâi trebuie să existe un armistițiu, apoi garanții de securitate – garanții reale de securitate”. „Și, apropo, președintele Trump și-a exprimat sprijinul pentru acest lucru”, a adăugat el.

„Rusia nu poate avea drept de veto în ceea ce privește perspectivele europene sau ale NATO împotriva Ucrainei”, a mai spus Zelenski despre condițiile sale pentru pace.

UPDATE Ursula von der Leyen spune că discuția a fost „foarte bună”

După încheierea discuțiilor, într-o postare pe X, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a catalogat apelul ca fiind „foarte bun”.

„Astăzi, Europa, SUA și NATO au consolidat poziția comună față de Ucraina. Vom rămâne în strânsă coordonare. Nimeni nu dorește pacea mai mult decât noi, o pace justă și durabilă”, a scris von der Leyen pe X.

UPDATE 18:20 Șeful NATO, după convorbirea cu Trump: Mingea este acum în terenul lui Putin

„Mingea este acum în terenul lui Putin”, declară miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, după convorbirea cu președintele american Donald Trump, potrivit The Guardian.

Rutte a postat o actualizare pe rețelele sociale, spunând că discuția sa cu Trump a fost „excelentă” și subliniind unitatea NATO „în eforturile de a pune capăt acestui război teribil împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă”.

UPDATE 18:08 Macron: Dorința americană este de a obține o încetare a focului

Dorința americană este de a obține o încetare a focului, a declarat președintele francez Emmanuel Macron la finalul videoconferinței pe care liderii europeni au avut-o cu președintele SUA, Donald Trump.

Președintele francez a indicat, de asemenea, că schimbul de replici cu Donald Trump le-a permis aliaților europeni să spere la o „pace durabilă”. În plus, Emmanuel Macron a dat asigurări că „chestiunile teritoriale vor fi negociate” doar de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Nu există planuri serioase pentru schimburi teritoriale pe masă astăzi”, a adăugat el. Emmanuel Macron a anunțat, de asemenea, că un nou pachet de sancțiuni ar putea fi impus împotriva Rusiei.

UPDATE 17:50 Zelenski: Trump mă va suna după întâlnirea cu Putin

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski declară presei că ar dori să se impună sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei dacă Kremlinul nu acceptă un armistițiu.

El afirmă că „Putin blufează, încearcă să avanseze pe toată linia frontului” și adaugă că Rusia pretinde că poate ocupa întreaga Ucraină.

Președintele ucrainean afirmă că Trump a spus că îl va contacta pe acesta după întâlnirea sa cu Putin de vineri.

UPDATE Merz, după convorbirea cu Trump: Există speranța că ar putea fi pace în Ucraina

„Există speranța că ceva se mișcă. Există speranța că ar putea fi pace în Ucraina”, declară miercuri cancelarul german Friedrich Merz după convorbirea cu președintele american Donald Trump.

Merz afirmă că încetarea focului trebuie să fie primul pas către un acord de pace durabil, potrivit The Guardian.

El insistă asupra principiului european conform căruia „granițele nu trebuie modificate prin violență”.

UPDATE Agenda discuțiilor

Un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin a declarat luni pentru POLITICO faptul că summitul virtual se va concentra pe opțiunile de presiune împotriva Rusiei, întrebările privind teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar și ordinea potențialelor negocieri de pace.

UPDATE Moscova consideră consultările liderilor europeni cu Trump „neimportante”

Oficialii de la Moscova nu iau în serios consultările pe care liderii europeni le fac miercuri cu preşedintele SUA, Donald Trump. Sunt „neimportante”, au transmis ruşii.

Rusia a descris drept „neimportante” consultările dintre liderii europeni planificate cu Donald Trump prin videoconferinţă. Europenii încearcă să-l convingă pe Trump să apere interesele Ucrainei în timpul întâlnirii de vinerii cu Vladimir Putin.

Știrea inițială:

Declarația a fost făcută cu două zile înainte de întâlnirea președintelui SUA cu omologul său rus Vladimir Putin, în Alaska, potrivit AFP.

„În scurt timp voi discuta cu liderii europeni. Sunt oameni minunați care doresc să se ajungă la un acord”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

El urmează să participe la o videoconferință între liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.