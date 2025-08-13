Liderii europeni i-au transmis lui Trump cinci condiții de pace privind Ucraina, înainte de întâlnirea lui cu Putin în Alaska

În cadrul videoconferinței cu Donald Trump, aliații europeni ai Ucrainei i-au transmis cele cinci cerințe principale pentru un acord de pace cu Rusia.

Încă de la bun început, cancelarul german a declarat că trebuie să fie clar că Ucraina va avea dreptul să participe la eventualele discuții ulterioare.

Cancelarul Friedrich Merz a prezentat cele cinci cerințe. „La început trebuie să existe un armistițiu”, a spus acesta. Elementele esențiale ar trebui apoi convenite într-un acord-cadru, acesta fiind cea de-a doua cerință, a adăugat Merz, potrivit DPA.

A treia condiție privind acordul de pace prevede situația teritorială. „Ucraina este gata să negocieze pe probleme teritoriale. Cu toate acestea, așa-numita linie de contact trebuie să fie punctul de plecare, iar recunoașterea legală a ocupației rusești este exclusă. Principiul conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță trebuie să continue să se aplice”, a subliniat Merz, după videoconferința avută cu Donald Trump și ceilalți lideri europeni.

În al patrulea rând, Merz a solicitat atât „garanții solide de securitate pentru Kiev”, dar și menținerea capacității Ucrainei de a se apăra. Ultima condiție transmisă de liderii europeni lui Trump este aceea că orice negocieri viitoare trebuie să facă parte dintr-o „strategie transatlantică comună”.

Trump va încerca să recupereze teritoriile ucrainene ocupate de Rusia

În timpul unei conferințe de presă din 11 august, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.

„Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritoriul cel mai important. Vom încerca să recuperăm o parte din acest teritoriu pentru Ucraina”, a declarat Trump, potrivit BBC.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc în data de 15 august, în Alaska.