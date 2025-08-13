Prima pagină » Știri externe » Șeful NATO, după convorbirea cu Trump: Mingea este acum în terenul lui Putin

Președintele american Donald Trump a avut o videoconferință cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înainte ca liderul de la Casa Albă să se vadă cu Vladimir Putin în Alaska. După convorbire, șeful NATO, Mark Rutte, a spus că mingea este acum „în terenul” liderului de la Kremlin.
Iris Duțescu
13 aug. 2025, 18:18, Știri externe

„Mingea este acum în terenul lui Putin”, declară miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, după convorbirea cu președintele american Donald Trump, potrivit The Guardian.

Rutte a postat o actualizare pe rețelele sociale, spunând că discuția sa cu Trump a fost „excelentă” și subliniind unitatea NATO „în eforturile de a pune capăt acestui război teribil împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă”.

„Apreciez leadershipul lui Donald Trump și coordonarea strânsă cu aliații. Mingea este acum în terenul lui Putin”, a adăugat el.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat foarte optimist după convorbirea de astăzi, adăugând că partenerii Ucrainei au demonstrat „o singură voce pentru o singură misiune”, notează BBC.

El spune că nu ar numi întâlnirea de vineri dintre Putin și Trump un „moment istoric”, afirmând că va aștepta mai întâi rezultatul.

Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc vineri, 15 august, în Alaska.