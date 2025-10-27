Amazon va investi 1,4 miliarde de euro în operațiunile sale din Europa

„Sprijin pentru antreprenori”

Potrivit Amazon, investiția reprezintă cel mai mare angajament financiar al companiei în Olanda de la lansarea sa din 2020. Fondurile vor susține atât Amazon Web Services (AWS), cât și operațiunile de retail și ar trebui să ajute partenerii locali de vânzări să-și extindă accesul la clienți în Olanda și la nivel internațional.

Managerul local, Eva Faict, a anunțat planurile de investiții în cadrul unei conferințe de la Haga, organizată pentru a marca aniversarea a cinci ani de prezență a Amazon în Olanda, scrie RetailDetail.eu.

„Peste 60% din toate produsele vândute pe Amazon.nl provin acum de la partenerii noștri de vânzări, iar tot mai mulți antreprenori olandezi își dezvoltă cu succes afacerile și ajung la clienți în Olanda și la nivel mondial. Nu oferim doar un canal de vânzare, ci și soluții logistice, instrumente de marketing și oportunități de export”, a declarat ea într-un comunicat de presă.

Acum câteva săptămâni, Amazon a anunțat și o investiție de 1 miliard de euro în Belgia, destinată să permită livrări mai rapide și să îmbunătățească serviciile pentru partenerii belgieni de vânzări. Potrivit agenției germane de date ECDB, Belgia și Olanda sunt singurele țări din Europa de Vest unde Amazon nu este lider de piață. Cu o cifră de afaceri de 3,1 miliarde de euro în 2024, Bol rămâne în continuare lider detașat.