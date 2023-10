Analiză: Noi semne de prudenţă printre angajaţii din IT

Angajaţii din sectorul de IT, răsfăţaţii pieţei muncii locale, cu cele mai mari salarii medii din România, arată semne de prudenţă în activitatea lor: nu mai pleacă aşa de uşor de la un loc de muncă şi sunt preocupaţi mai mult de continuitatea proiectelor din care fac parte, spun recrutorii din acest sector.

„Am observat un trend: înainte, în zona de IT era o rată de fluctuaţie foarte mare, undeva la 25% în 2022, iar acum am observat o scădere a acestui fenomen de fluctuaţie undeva la 11% în 2023, deci cumva oamenii nu îşi mai schimbă jobul atât de uşor cum o făceau după pandemie. Într-adevăr, companiile au avut un şoc după pandemie deoarece lucrurile au crescut rapid în zona de IT şi nevoia de dezvoltare a crescut. Acum s-au mai liniştit lucrurile, intrăm pe un făgaş normal”, a spus Andreea Gidoiu, compensations &benefits partner în cadrul dezvoltatorului de jocuri video Playtika, în cadrul evenimentului ByteSize HR Breakfast, dedicat experţilor în resurse umane din industria IT.

Ea spune că, din punctul de vedere al concedierilor, piaţa din România nu are o atitudine agresivă pe partea aceasta.

„Din punctul de vedere al legislaţiei muncii, care în România favorizează angajaţii, nu poţi să dai afară atât de uşor ca în SUA. Companiile din România au o creativitate crescută în alegerea momentului în care să îşi redirecţioneze oamenii astfel încât să nu piardă efectivele de oameni”, a detaliat ea.