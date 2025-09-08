Aurul a depășit pentru prima dată pragul de 500 lei/gram în România. Rezervele BNR ating valori record

Deciziile de la Washington se simt și în buzunarele românilor: aurul a devenit mai scump pe fondul haosului politic și economic provocat de Trump în SUA. Luni, gramul de aur a fost cotat de Banca Națională a României la 502,5817 lei, marcând o premieră istorică: pentru prima dată, prețul oficial a trecut de pragul simbolic de 500 lei/gram, așa cum era anticipat în ultimele zile, pe fondul tendinței ascendente de pe piețele internaționale.

Creșterea accelerată a cotației aurului reflectă climatul internațional dominat de incertitudine economică, inflație ridicată și instabilitate politică în Statele Unite.

Pe piețele internaționale, prețul aurului a urcat luni la 3.622 dolari pentru 31,1 grame (o uncie), echivalentul a peste 116 euro/gram, stabilind, de asemenea, un nou record istoric. În SUA, datele slabe privind piața muncii, deprecierea dolarului cu peste 10% față de principalele valute și incertitudinile legate de independența Rezervei Federale au determinat investitorii să se refugieze în aur, considerat un activ sigur în perioade de criză.

„Avansul aurului este alimentat de o convergență de factori: inflație, instabilitate politică și pierderea încrederii în dolar”, a explicat Ahmad Assiri, analistul companiei de brokeraj Pepperstone, citat de Bloomberg.

Rezerva statului valorează tot mai mult

Și în România, inflația persistentă și deprecierea leului i-au determinat pe tot mai mulți români să se orienteze spre aur — sub formă de lingouri, monede sau bijuterii — ca formă de economisire și protecție a valorii. Tendința este confirmată de bănci precum BCR, BT, BRD sau CEC Bank, care oferă aur fizic clienților, dar și de comercianți specializați care raportează vânzări tot mai mari de lingouri mici și monede.

România deține o rezervă oficială de 103,6 tone de aur, nivel care s-a menținut constant în ultimul sfert de secol, potrivit Băncii Naționale a României (BNR). În cel mai recent comunicat publicat la începutul lunii septembrie, BNR arată că, deși cantitatea de aur deținută de stat a rămas neschimbată, valoarea totală a acestei rezerve a crescut semnificativ în ultimele luni, odată cu scumpirea aurului pe piețele internaționale. La finalul lunii februarie, valoarea rezervei era estimată la 9.171 miliarde de euro, conform raportului lunar citat de Gândul.

Aproape 60% din rezerva de aur a României este păstrată în seifurile Băncii Angliei, o practică pe care BNR o folosește de ani de zile pentru a asigura acces rapid la fonduri și o mai bună protecție în situații de urgență. Rezervele de aur ale statului cântăresc tot mai mult ca element de siguranță economică într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice, inflație ridicată și instabilitate financiară internațională.

Aurul ar putea exploda dacă Rezerva Federală își pierde independența

Evoluția aurului continuă să fie influențată de factori multipli: inflație globală, tensiuni politice și nesiguranță în jurul politicii monetare a SUA. Potrivit unei estimări publicate recent de Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, aurul ar putea urca până la 5.000 de dolari pe uncie dacă independența Rezervei Federale ar fi serios afectată.

Într-un astfel de scenariu, investitorii s-ar retrage masiv din titlurile americane în favoarea metalului prețios, dacă ar percepe că politica monetară a SUA este influențată politic și că dolarul își pierde credibilitatea ca monedă de rezervă.