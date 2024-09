Boloş, despre varianta ca deficitul să depăşească 8%: Există acest risc

„Există acest risc pe care îl avem, din perspectiva veniturilor pe care le-am cuprins în buget pe componenta de digitalizare şi pe componenta de amnistie fiscală. Nu cred că putem garanta 100% că aceste venituri în întregime se vor încasa la buget. Dacă acest risc parţial sau într-o mare măsură se va adeveri, atunci ţinta noastră de 6,9% este afectată. Noi, împreună cu ANAF, depunem toate diligenţele necesare pentru ca veniturile, aşa cum au fost planificate şi aprobate în Guvern, să fie şi realizate”, afirmă Marcel Boloş.

El afirmă că „nu a fost niciodată în istoria bugetului să nu existe o doză de risc în implementarea veniturilor”.

„Întotdeauna când un venit nu a fost realizat sau o cheltuială nu a fost implementată au existat economii de cheltuială, au existat venituri nerealizate şi soluţia a fost rectificarea bugetară. Acum nimeni nu poate să garanteze. Sunt ipoteze luate în calcul pentru rectificarea bugetară şi, cum am menţionat, facem toate diligenţele necesare pentru ca aceste venituri să fie încasate la buget. Am spus - nivelul acesta record pe care îl avem de creanţe bugetare neîncasate, de 175 miliarde lei şi am luat în calcul pentru ca să producem venituri suplimentare din amnistia fiscală în valoate de 71,4 miliarde lei. Deci, aici sunt cumva ipoteze de lucru, aşa cum se procedează de fiecare dată la elborarea unui buget şi cu asumări de risc, care au fost prezentate în timpul şedinţei de guvern, care au fost analizate de experţii din MF şi întotdeauna a existat un risc de deviere faţă de ţintele de deficitcare trebuie asumat pentru a merge înainte cu tot ce înseamnă nevoia de fonduri pentru derularea proiectelor de investiţii, pentru finanţarea serviciilor publice”, încheie ministrul Finanţelor.