Ministrul Dezvoltării: Împrumuturile PNRR, limitate din motive bugetare

„Mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care nu doar că nu se opreşte, ci se accelerează cu această ocazie. După cum am anunţat deja public, avem un preacord cu Comisia Europeană pe această formă de renegociere a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi pentru a aduce claritate, inclusiv în spaţiu public şi în relaţia între autorităţile publice cu privire la ce rămâne în PNRR şi modul în care ne asumăm împărţirea între componenta de grant nereambursabilă şi de împrumuturi. Avem astăzi adoptat memorandumul care confirmă în şedinţă de guvern rezultatele acestui preacord”, a spus Pîslaru.

Noua alocare creată de Comisia Europeană este de 21,62 miliarde de euro: 13,56 miliarde integral granturi şi 8,06 miliarde împrumuturi. Securizarea integrală a granturilor a fost unul din obiectivele principale de negociere şi este confirmată în memorandum, potrivit ministrului.

„Pe partea de împrumuturi, evident am fost afectaţi în discuţia pe care am avut-o de modul în care suntem constrânşi pe zona fiscal-bugetară. Aşa cum vă puteţi da seama, orice alocare pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit şi pentru această motivă ne-am limitat la o valoare mai redusă pe componenta de împrumuturi. Ceea ce am adoptat în memorandum este lista integrală a investiţiilor şi a componentelor din PNRR, astfel încât în acest moment există predictibilitate.Astfel urmează ca în luna septembrie, ca urmarea schimburilor oficiale de documente, Comisia Europeană să aprobe această versiune renegociată iar pe data de 20 octombrie, în cedinţa ECOFIN, Consiliul să ofere aprobarea finală”, a mai precizat Pîslaru.