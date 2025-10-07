Prima pagină » Economic » Bursele de la Tokyo ating un nou record

Bursele de la Tokyo ating un nou record

Bursele japoneze au atins un nou record marți, consolidând creșterea din ziua precedentă, în urma alegerii unui susținător al stimulentelor economice pentru a conduce partidul de guvernământ, în timp ce aurul a atins și el un nou maxim pe fondul tulburărilor politice din Franța, potrivit AFP.
Bursele de la Tokyo ating un nou record
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
07 oct. 2025, 07:08, Economic

Alegerea lui Sanae Takaichi, care se așteaptă să devină prim-ministru al Japoniei luna aceasta, a venit ca o surpriză, dar a amplificat optimismul că va demara o campanie de relaxare monetară.

Aceasta situație a dus indicele Nikkei 225 la o creștere de aproape cinci procente luni și a afectat yenul, investitorii începând să se întrebe despre probabilitatea ca Banca Japoniei să continue majorările ratelor dobânzilor. Și indicele și-a continuat creșterea marți, în timp ce yenul și-a menținut pierderile.

Victoria lui Takaichi „înlătură incertitudinea cu privire la direcția politicii țării”, a declarat Charu Chanana de la Saxo Markets. „Se așteaptă ca agenda să continue o combinație de sprijin fiscal și politică monetară ultra-lastă.”

Randamentele obligațiunilor japoneze pe 30 de ani au atins cel mai ridicat nivel, reflectând temerile că datoria deja colosală a țării va crește și mai mult.