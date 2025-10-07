Bursele de la Tokyo ating un nou record

Alegerea lui Sanae Takaichi, care se așteaptă să devină prim-ministru al Japoniei luna aceasta, a venit ca o surpriză, dar a amplificat optimismul că va demara o campanie de relaxare monetară.

Aceasta situație a dus indicele Nikkei 225 la o creștere de aproape cinci procente luni și a afectat yenul, investitorii începând să se întrebe despre probabilitatea ca Banca Japoniei să continue majorările ratelor dobânzilor. Și indicele și-a continuat creșterea marți, în timp ce yenul și-a menținut pierderile.

Victoria lui Takaichi „înlătură incertitudinea cu privire la direcția politicii țării”, a declarat Charu Chanana de la Saxo Markets. „Se așteaptă ca agenda să continue o combinație de sprijin fiscal și politică monetară ultra-lastă.”

Randamentele obligațiunilor japoneze pe 30 de ani au atins cel mai ridicat nivel, reflectând temerile că datoria deja colosală a țării va crește și mai mult.