Ca în jocurile video. Soldații ucraineni primesc puncte pentru uciderea rușilor. Punctele sunt folosite pentru a cumpăra arme mai bune pentru unitatea lor

Sistemul, lansat în urmă cu mai bine de un an, recompensează soldații care realizează lovituri cu puncte care pot fi schimbate pentru a cumpăra mai multe arme într-un magazin online „Amazon pentru război” numit Brave1, care oferă peste 100 de drone diferite, vehicule autonome și alte materiale de război pentru drone. Sistemul are un clasament condus de echipe cu nume precum Achilles și Phoenix.

„A devenit foarte popular în rândul unităților”, a spus Fedorov pentru The Guardian despre acest sistem, care este un exemplu elocvent al automatizării crescânde a războiului. „Toate forțele de apărare știu despre acest lucru și există o competiție pentru puncte, pentru a obține aceste drone, sisteme de război electronic și alte lucruri care să le ajute în luptă. Cu cât omori mai mulți soldați de infanterie, cu atât primești mai multe drone pentru a omorî și mai mulți soldați de infanterie. Acest lucru devine un fel de ciclu care se autoalimentează”

Numărul victimelor rusești din septembrie este dublu față de cel din octombrie anul trecut, în parte deoarece guvernul de la Kiev a dublat recompensele pentru uciderea soldaților ruși de la șase la 12 puncte, reflectând schimbarea priorităților pe câmpul de luptă.

Serviciile de informații ucrainene sugerează că Rusia ar putea dezvolta propriul sistem gamificat pentru a concura, a spus el. Ucraina extinde abordarea „puncte pentru ucideri” la unitățile de artilerie, acordând puncte pentru succesul care pot fi folosite pentru a cumpăra arme noi. Unitățile de recunoaștere primesc, de asemenea, puncte pentru identificarea țintelor inamice, iar echipele logistice au început să câștige puncte pentru utilizarea vehiculelor autonome în locul oamenilor pentru reaprovizionarea frontului.

Armata și Guvernul încurajează sistemul

Fedorov a dezvăluit că armata ucraineană încurajează, de asemenea, utilizarea dronelor controlate parțial de inteligența artificială, care recomandă selectarea țintelor și controlează ultimele momente ale traiectoriei unei drone pentru a crește precizia loviturii.

Unitățile de recunoaștere primesc puncte pentru ceea ce ele numesc „țintirea Uber”, o referință la aplicația globală de transport.

„Practic, plasezi un pin pe hartă, așa cum ai face pe harta Uber pentru a chema un taxi, dar în loc de taxi, o dronă de la o altă unitate lovește ținta”, a spus el.

Însă extinderea sistemului bazat pe puncte vine în contextul avertismentelor că țările NATO nu ar trebui să urmeze tendința de a se baza tot mai mult pe războiul cu drone, deoarece apărarea Rusiei împotriva acestor atacuri aeriene fără pilot a devenit formidabilă. Experții de la think-tank-ul Royal United Services Institute au cerut recent o reorientare către artileria și aviația convenționale.

Pe lângă dublarea punctajului pentru uciderea infanteriei, pentru a reflecta utilizarea tot mai frecventă a acesteia de către Rusia, uciderea unui operator de drone inamic aduce acum 25 de puncte, iar utilizarea unei drone pentru capturarea unui soldat rus aduce 120 de puncte, reflectând nevoia Ucrainei de prizonieri de război pentru a face schimb cu inamicul. Punctele sunt aprobate de cabinetul ucrainean.

Cum justifică guvernul sistemul

„Suntem în război de patru ani consecutiv și este greu”, spune Mykhailo Fedorov. „Căutăm doar modalități de a fi mai eficienți. Considerăm că acest lucru face parte din munca noastră de zi cu zi. Nu există aproape deloc o reflecție emoțională aici. Pare doar o muncă tehnică. Pentru că, dacă nu oprești inamicul, acesta îți va ucide soldații, iar după ce soldații vor fi morți, va veni în oraș și va cuceri, va distruge și va ucide civilii.”

Operatorii de drone stau ascunși în fața ecranelor computerelor și dirijează atacurile, uneori cu ajutorul unor controlere de jocuri video. Achilles este unul dintre cele mai de succes 10 regimente de drone și operează în partea de est a regiunii Harkov și în regiunea Donețk. Comandantul său, Yuriy Fedorenko, a declarat că cei mai buni piloți nu sunt neapărat cei care sunt pricepuți la jocurile video.

„Cei mai buni piloți sunt oamenii disciplinați”, a spus el. „Desigur, dacă ești mai tânăr, poți sta treaz mai mult timp și ai nevoie de mai puțin timp pentru a-ți recăpăta forțele. Dar dacă persoana este disciplinată, atunci este un bun operator de drone.”

El a minimizat, de asemenea, ideea că acest lucru echivalează cu „gamificarea” războiului, deoarece uneori ordinele erau de a distruge ținte cu puncte scăzute pentru a sprijini un obiectiv de luptă pe termen scurt.