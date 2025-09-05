Câciu: România a încheiat pe creștere primul semestru. „Reformiștii” de „Oradia” au spus că e dezastru

„Înțeleg că România a încheiat pe creștere economică primul semestru al anului 2025. Acel semestru despre care, actualii «reformiștii» spun că a fost dezastru. Nu mai spun că deficitul la 6 luni a fost sub cel programat cu 0,6 pp. Nu mai spun că investitiile au fost cu peste 6 mld lei peste deficitul primar. PIB nominal, ultimele 4 trimestre, peste 1820 miliarde lei. 364 miliarde euro. În 2019 PIB-ul era de 211 miliarde euro”, a scris vineri pe Facebook Adrian Câciu.

„Ok, am încheiat acel ciclu care nu arată deloc rău, dar despre care «reformiștii» de «Oradia» și corul de bocitoare au spus ca e dezastru (ei fiind însă parte a subiectului vituperat, pe baza căruia au obținut funcții, bani, sinecuri, proiecte). Au visat numai junk și dezastru deși, 150 mld euro în plus la economia națională nu sunt de trecut cu vederea!”, a adăugat fostul ministru.

El se întreabă cum vor arăta cifrele după semestrul 2: „Vom avea contractie/recesiune tehnică? Vom avea inflație de 2 cifre? Vom avea deficit mai mare decât cel programat? Până atunci, vă dau un sfat: mai ușor cu pianul pe scări! La muncă, nu la criticat trecutul”.