Ce s-a întâmplat în anul 2024 cu dobânda de politică monetară şi dobânzile din piaţă? BNR a redus de două ori rata-cheie în 2024, până la 6,5%. ROBOR şI IRCC au scăzut sub 6%

BNR a dat în vara anului 2024 star­tul relaxării monetare, aş­tep­tată de toată lumea, re­du­când de două ori dobânda-cheie, până la 6,5%, de la 7% în 2023. Şi dobânzile pe piaţa interbancară au scăzut, ROBOR şi IRCC fiind sub 6%. Infla­ţia anuală a fost în noiembrie 2024 de 5,1%, sub nivelul din 2023, dar şi sub dobânda-cheie.

Scăderea inflaţiei a convins boardul băncii centrale să reducă în luna iulie 2024 dobânda-cheie la 6,75%, de la nivelul de 7% unde a staţionat timp de un an şi jumătate. Ulterior, în luna august Banca Naţională a României (BNR) a mai operat o ajustare a ratei-cheie, până la 6,5%, nivel menţinut apoi până la finalul anului.

Semnalele transmise dinspre banca centrală indică posibilitatea reluării procesului de reducere a dobânzii-cheie în perspectivă, imediat ce inflaţia se duce în jos într-o manieră susţinută, sustenabilă.

Şi dobânzile pe piaţa interbancară au scăzut. Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele retail în lei contractate înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a coborât până la 5,91%. Iar în T4/2024 indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), folosit la creditele de după mai 2019, a fost de 5,99%.

În 2024, inflaţia a coborât treptat, rata anuală ajungând în noiembrie la 5,1%, sub nivelul din 2023 de circa 7%, dar şi sub dobânda-cheie.

Privind situaţia politicii monetare re­trospectiv, ne amintim că în anul 2023 BNR a realizat o majorare a dobânzii-cheie, până la 7%, după cele opt creşteri operate în 2022.