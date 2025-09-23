Curs valutar, 23 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Moneda europeană a crescut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0774 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3012 lei, respectiv 5,8090 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,4318 lei.

Gramul de aur își continuă ascensiunea, fiind cotat la 522,9390 lei, mai scump cu aproximativ 6,70 lei față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9113 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0774 Dolarul SUA USD 4,3012 Francul elvețian CHF 5,4318 Lira sterlină GPB 5,8090 Gramul de aur XAU 522,9390 Dolarul australian AUD 2,8413 Dolarul canadian CAD 3,1108 Coroana cehă CZK 0,2093 Coroana daneză DKK 0,6802 Lira egipteană EGP 0,0892 100 Forinți maghiari HUF 1,3052 100 Yeni japonezi JPY 2,9141 Leul moldovenesc MDL 0,2591 Coroana norvegiană NOK 0,4351 Zlotul polonez PLN 1,1934 Coroana suedeză SEK 0,4620 Lira turcească TRY 0,1038 Rubla rusească RUB 0,0516 Leva bulgărească BGN 2,5960 Randalul sud-african ZAR 0,2486 Realul brazilian BRL 0,8059 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6050 Rupia indiană INR 0,0485 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3086 Peso-ul mexican MXN 0,2346 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5226 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1040 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1710 Bahtul thailandez THB 0,1351 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5533 100 Rupii indoneziene IDR 0,0258 Shekelul israelian ILS 1,2845 100 Coroane islandeze ISK 3,5606 Ringgitul malaysian MIR 1,0245 Peso-ul filipinez PHP 0,0752 Dolarul singaporez SGD 3,3530 DST XDR 5,9113

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.