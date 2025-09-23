Prima pagină » Economic » Curs valutar, 23 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Curs valutar, 23 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 23 septembrie 2025: moneda europeană și aurul își păstrează direcția ascendentă.
Maria Miron
23 sept. 2025, 13:40, Economic

Moneda europeană a crescut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0774 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3012 lei, respectiv 5,8090 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,4318 lei.

Gramul de aur își continuă ascensiunea, fiind cotat la 522,9390 lei, mai scump cu aproximativ 6,70 lei față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9113 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0774
Dolarul SUA USD 4,3012
Francul elvețian CHF 5,4318
Lira sterlină GPB 5,8090
Gramul de aur XAU 522,9390
Dolarul australian AUD 2,8413
Dolarul canadian CAD 3,1108
Coroana cehă CZK 0,2093
Coroana daneză DKK 0,6802
Lira egipteană EGP 0,0892
100 Forinți maghiari HUF 1,3052
100 Yeni japonezi JPY 2,9141
Leul moldovenesc MDL 0,2591
Coroana norvegiană NOK 0,4351
Zlotul polonez PLN 1,1934
Coroana suedeză SEK 0,4620
Lira turcească TRY 0,1038
Rubla rusească RUB 0,0516
Leva bulgărească BGN 2,5960
Randalul sud-african ZAR 0,2486
Realul brazilian BRL 0,8059
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6050
Rupia indiană INR 0,0485
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3086
Peso-ul mexican MXN 0,2346
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5226
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1040
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1710
Bahtul thailandez THB 0,1351
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5533
100 Rupii indoneziene IDR 0,0258
Shekelul israelian ILS 1,2845
100 Coroane islandeze ISK 3,5606
Ringgitul malaysian MIR 1,0245
Peso-ul filipinez PHP 0,0752
Dolarul singaporez SGD 3,3530
DST XDR 5,9113

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.