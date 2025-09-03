Prima pagină » Economic » Curs valutar, 3 septembrie. Euro pierde teren, dar aurul continuă să crească

Curs valutar, 3 septembrie. Euro pierde teren, dar aurul continuă să crească

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 3 septembrie 2025: euro a înregistrat o ușoară scădere, în timp ce aurul continuă să urce, apropiindu-se de pragul de 500 de lei pe gram.
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
03 sept. 2025, 13:19, Economic

Euro a scăzut foarte ușor, fiind cotată de BNR la 5,0779 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat, de asemenea, până la 4,3548 lei, respectiv 5,8400 lei. Francul elvețian a urcat până la 5,4211 lei.

Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 494,9452 lei, mai scump cu peste 7 lei față de valoarea anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9525 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0779
Dolarul SUA USD 4,3548
Francul elvețian CHF 5,4211
Lira sterlină GPB 5,8400
Gramul de aur XAU 494,9452
Dolarul australian AUD 2,8443
Dolarul canadian CAD 3,1565
Coroana cehă CZK 0,2077
Coroana daneză DKK 0,6804
Lira egipteană EGP 0,0896
100 Forinți maghiari HUF 1,2900
100 Yeni japonezi JPY 2,9324
Leul moldovenesc MDL 0,2615
Coroana norvegiană NOK 0,4345
Zlotul polonez PLN 1,1941
Coroana suedeză SEK 0,4615
Lira turcească TRY 0,1057
Rubla rusească RUB 0,0539
Leva bulgărească BGN 2,5963
Randalul sud-african ZAR 0,2472
Realul brazilian BRL 0,7961
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6095
Rupia indiană INR 0,0494
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3134
Peso-ul mexican MXN 0,2328
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5537
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1053
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1856
Bahtul thailandez THB 0,1346
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5581
100 Rupii indoneziene IDR 0,0266
Shekelul israelian ILS 1,2929
100 Coroane islandeze ISK 3,5361
Ringgitul malaysian MIR 1,0301
Peso-ul filipinez PHP 0,0760
Dolarul singaporez SGD 3,3809
DST XDR 5,9525

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 