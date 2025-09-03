Curs valutar, 3 septembrie. Euro pierde teren, dar aurul continuă să crească

Euro a scăzut foarte ușor, fiind cotată de BNR la 5,0779 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat, de asemenea, până la 4,3548 lei, respectiv 5,8400 lei. Francul elvețian a urcat până la 5,4211 lei.

Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 494,9452 lei, mai scump cu peste 7 lei față de valoarea anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9525 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0779 Dolarul SUA USD 4,3548 Francul elvețian CHF 5,4211 Lira sterlină GPB 5,8400 Gramul de aur XAU 494,9452 Dolarul australian AUD 2,8443 Dolarul canadian CAD 3,1565 Coroana cehă CZK 0,2077 Coroana daneză DKK 0,6804 Lira egipteană EGP 0,0896 100 Forinți maghiari HUF 1,2900 100 Yeni japonezi JPY 2,9324 Leul moldovenesc MDL 0,2615 Coroana norvegiană NOK 0,4345 Zlotul polonez PLN 1,1941 Coroana suedeză SEK 0,4615 Lira turcească TRY 0,1057 Rubla rusească RUB 0,0539 Leva bulgărească BGN 2,5963 Randalul sud-african ZAR 0,2472 Realul brazilian BRL 0,7961 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6095 Rupia indiană INR 0,0494 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3134 Peso-ul mexican MXN 0,2328 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5537 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1053 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1856 Bahtul thailandez THB 0,1346 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5581 100 Rupii indoneziene IDR 0,0266 Shekelul israelian ILS 1,2929 100 Coroane islandeze ISK 3,5361 Ringgitul malaysian MIR 1,0301 Peso-ul filipinez PHP 0,0760 Dolarul singaporez SGD 3,3809 DST XDR 5,9525

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.