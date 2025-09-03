Curs valutar, 3 septembrie. Euro pierde teren, dar aurul continuă să crească

Euro a scăzut foarte ușor, fiind cotată de BNR la 5,0779 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat, de asemenea, până la 4,3548 lei, respectiv 5,8400 lei. Francul elvețian a urcat până la 5,4211 lei.
Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 494,9452 lei, mai scump cu peste 7 lei față de valoarea anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9525 lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0779
|Dolarul SUA
|USD
|4,3548
|Francul elvețian
|CHF
|5,4211
|Lira sterlină
|GPB
|5,8400
|Gramul de aur
|XAU
|494,9452
|Dolarul australian
|AUD
|2,8443
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1565
|Coroana cehă
|CZK
|0,2077
|Coroana daneză
|DKK
|0,6804
|Lira egipteană
|EGP
|0,0896
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,2900
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9324
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2615
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4345
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1941
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4615
|Lira turcească
|TRY
|0,1057
|Rubla rusească
|RUB
|0,0539
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5963
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2472
|Realul brazilian
|BRL
|0,7961
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6095
|Rupia indiană
|INR
|0,0494
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3134
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2328
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5537
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0433
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1053
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1856
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1346
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5581
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0266
|Shekelul israelian
|ILS
|1,2929
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5361
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0301
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0760
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3809
|DST
|XDR
|5,9525
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.