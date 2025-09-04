Curs valutar, 4 septembrie. Euro pierde teren, aurul continuă să urce

Euro a mai scăzut puțin și joi, fiind cotată de BNR la 5,0772 lei. Dolarul american și lira sterlină au urcat până la 4,3611 lei, respectiv 5,8611 lei, iar francul elvețian s-a depreciat, fiind evaluat la 5,4165 lei.
Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 496,2661 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în creștere la 5,9601 lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0772
|Dolarul SUA
|USD
|4,3611
|Francul elvețian
|CHF
|5,4165
|Lira sterlină
|GPB
|5,8611
|Gramul de aur
|XAU
|496,2661
|Dolarul australian
|AUD
|2,8429
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1561
|Coroana cehă
|CZK
|0,2077
|Coroana daneză
|DKK
|0,6802
|Lira egipteană
|EGP
|0,0898
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,2892
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9403
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2611
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4319
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1935
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4609
|Lira turcească
|TRY
|0,1056
|Rubla rusească
|RUB
|0,0536
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5960
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2451
|Realul brazilian
|BRL
|0,8001
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6108
|Rupia indiană
|INR
|0,0495
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3128
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2324
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5549
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0433
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1054
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1873
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1349
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5592
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0265
|Shekelul israelian
|ILS
|1,2968
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5357
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0312
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0764
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3827
|DST
|XDR
|5,9601
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.