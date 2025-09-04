Prima pagină » Economic » Curs valutar, 4 septembrie. Euro pierde teren, aurul continuă să urce

Curs valutar, 4 septembrie. Euro pierde teren, aurul continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 4 septembrie 2025: euro a coborât ușor, în timp ce aurul se apropie cu pași mari de pragul de 500 lei/gram.
Curs valutar, 4 septembrie. Euro pierde teren, aurul continuă să urce
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
04 sept. 2025, 13:38, Economic

Euro a mai scăzut puțin și joi, fiind cotată de BNR la 5,0772 lei. Dolarul american și lira sterlină au urcat până la 4,3611 lei, respectiv 5,8611 lei, iar francul elvețian s-a depreciat, fiind evaluat la 5,4165 lei.

Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 496,2661 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în creștere  la 5,9601 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0772
Dolarul SUA USD 4,3611
Francul elvețian CHF 5,4165
Lira sterlină GPB 5,8611
Gramul de aur XAU 496,2661
Dolarul australian AUD 2,8429
Dolarul canadian CAD 3,1561
Coroana cehă CZK 0,2077
Coroana daneză DKK 0,6802
Lira egipteană EGP 0,0898
100 Forinți maghiari HUF 1,2892
100 Yeni japonezi JPY 2,9403
Leul moldovenesc MDL 0,2611
Coroana norvegiană NOK 0,4319
Zlotul polonez PLN 1,1935
Coroana suedeză SEK 0,4609
Lira turcească TRY 0,1056
Rubla rusească RUB 0,0536
Leva bulgărească BGN 2,5960
Randalul sud-african ZAR 0,2451
Realul brazilian BRL 0,8001
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6108
Rupia indiană INR 0,0495
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3128
Peso-ul mexican MXN 0,2324
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5549
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1054
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1873
Bahtul thailandez THB 0,1349
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5592
100 Rupii indoneziene IDR 0,0265
Shekelul israelian ILS 1,2968
100 Coroane islandeze ISK 3,5357
Ringgitul malaysian MIR 1,0312
Peso-ul filipinez PHP 0,0764
Dolarul singaporez SGD 3,3827
DST XDR 5,9601

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 