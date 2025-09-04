Curs valutar, 4 septembrie. Euro pierde teren, aurul continuă să urce

Euro a mai scăzut puțin și joi, fiind cotată de BNR la 5,0772 lei. Dolarul american și lira sterlină au urcat până la 4,3611 lei, respectiv 5,8611 lei, iar francul elvețian s-a depreciat, fiind evaluat la 5,4165 lei.

Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 496,2661 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în creștere la 5,9601 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0772 Dolarul SUA USD 4,3611 Francul elvețian CHF 5,4165 Lira sterlină GPB 5,8611 Gramul de aur XAU 496,2661 Dolarul australian AUD 2,8429 Dolarul canadian CAD 3,1561 Coroana cehă CZK 0,2077 Coroana daneză DKK 0,6802 Lira egipteană EGP 0,0898 100 Forinți maghiari HUF 1,2892 100 Yeni japonezi JPY 2,9403 Leul moldovenesc MDL 0,2611 Coroana norvegiană NOK 0,4319 Zlotul polonez PLN 1,1935 Coroana suedeză SEK 0,4609 Lira turcească TRY 0,1056 Rubla rusească RUB 0,0536 Leva bulgărească BGN 2,5960 Randalul sud-african ZAR 0,2451 Realul brazilian BRL 0,8001 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6108 Rupia indiană INR 0,0495 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3128 Peso-ul mexican MXN 0,2324 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5549 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1054 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1873 Bahtul thailandez THB 0,1349 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5592 100 Rupii indoneziene IDR 0,0265 Shekelul israelian ILS 1,2968 100 Coroane islandeze ISK 3,5357 Ringgitul malaysian MIR 1,0312 Peso-ul filipinez PHP 0,0764 Dolarul singaporez SGD 3,3827 DST XDR 5,9601

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.