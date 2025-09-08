Curs valutar, 8 septembrie 2025: Aurul a depășit un nou prag istoric

Potrivit BNR, euro a început săptămâna în scădere, fiind cotată de BNR la 5,0716 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3253 lei, respectiv 5,8432 lei, iar francul elvețian a urcat la 5,4314 lei.

Gramul de aur a depășit pragul istoric de 500 lei, fiind cotat la 502,5817 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9296 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0716 Dolarul SUA USD 4,3253 Francul elvețian CHF 5,4314 Lira sterlină GPB 5,8432 Gramul de aur XAU 502,5817 Dolarul australian AUD 2,8471 Dolarul canadian CAD 3,1305 Coroana cehă CZK 0,2081 Coroana daneză DKK 0,6793 Lira egipteană EGP 0,0898 100 Forinți maghiari HUF 1,2902 100 Yeni japonezi JPY 2,9281 Leul moldovenesc MDL 0,2597 Coroana norvegiană NOK 0,4326 Zlotul polonez PLN 1,1930 Coroana suedeză SEK 0,4608 Lira turcească TRY 0,1047 Rubla rusească RUB 0,0529 Leva bulgărească BGN 2,5931 Randalul sud-african ZAR 0,2465 Realul brazilian BRL 0,7994 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6067 Rupia indiană INR 0,0491 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3113 Peso-ul mexican MXN 0,2314 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5616 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1048 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1776 Bahtul thailandez THB 0,1357 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5551 100 Rupii indoneziene IDR 0,0265 Shekelul israelian ILS 1,3000 100 Coroane islandeze ISK 3,5466 Ringgitul malaysian MIR 1,0256 Peso-ul filipinez PHP 0,0762 Dolarul singaporez SGD 3,3688 DST XDR 5,9296

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.