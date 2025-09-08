Prima pagină » Economic » Curs valutar, 8 septembrie 2025: Aurul a depășit un nou prag istoric

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 8 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor, iar aurul a urcat pentru întâia oară dincolo de 500 de lei gramul.
Curs valutar, 8 septembrie 2025: Aurul a depășit un nou prag istoric
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
08 sept. 2025, 13:38, Economic

Potrivit BNR, euro a început săptămâna în scădere, fiind cotată de BNR la 5,0716 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3253 lei, respectiv 5,8432 lei, iar francul elvețian a urcat la 5,4314 lei.

Gramul de aur a depășit pragul istoric de 500 lei, fiind cotat la 502,5817 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9296 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0716
Dolarul SUA USD 4,3253
Francul elvețian CHF 5,4314
Lira sterlină GPB 5,8432
Gramul de aur XAU 502,5817
Dolarul australian AUD 2,8471
Dolarul canadian CAD 3,1305
Coroana cehă CZK 0,2081
Coroana daneză DKK 0,6793
Lira egipteană EGP 0,0898
100 Forinți maghiari HUF 1,2902
100 Yeni japonezi JPY 2,9281
Leul moldovenesc MDL 0,2597
Coroana norvegiană NOK 0,4326
Zlotul polonez PLN 1,1930
Coroana suedeză SEK 0,4608
Lira turcească TRY 0,1047
Rubla rusească RUB 0,0529
Leva bulgărească BGN 2,5931
Randalul sud-african ZAR 0,2465
Realul brazilian BRL 0,7994
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6067
Rupia indiană INR 0,0491
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3113
Peso-ul mexican MXN 0,2314
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5616
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1048
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1776
Bahtul thailandez THB 0,1357
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5551
100 Rupii indoneziene IDR 0,0265
Shekelul israelian ILS 1,3000
100 Coroane islandeze ISK 3,5466
Ringgitul malaysian MIR 1,0256
Peso-ul filipinez PHP 0,0762
Dolarul singaporez SGD 3,3688
DST XDR 5,9296

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 