De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației

Ministrul Educației, Daniel David, atrage atenția că sectorul cercetării din România este grav subfinanțat, având un buget anual de aproximativ 2 miliarde de lei, mai mic decât cel pentru bursele elevilor din învățământul preuniversitar, care ajunge la 4,7 miliarde de lei. „Banii s-au dus pe competiții și pe cheltuielile institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, dar sunt complet insuficienți”, a explicat acesta pentru Gândul.

În plus, din aceste fonduri, România susține și proiecte de cercetare comune cu Republica Moldova, destinate unor domenii precum sănătatea, clima, bioeconomia sau cultura. Valoarea acestora ajunge la 10 milioane de euro, din care cea mai mare parte este acoperită de statul român. „Legătura cu Republica Moldova este una importantă. Generăm împreună cunoaștere, iar soluțiile identificate vor fi aplicabile în ambele țări”, a justificat ministrul.

Ministrul a precizat că nu poate redirecționa banii din cercetare către alte nevoi urgente ale educației, pentru că aceste fonduri sunt strict alocate. „Un ministru nu poate lua de la Cercetare și să ducă la Educație, la fel cum nu pot muta bani invers. În plus, cercetarea este subfinanțată de ani de zile”, a subliniat el.

„Pentru mine, ca ministru, este important, nu este o sumă atât de mare (n.r. despre R. Moldova). Legătura cu Republica Moldova, pentru mine și pentru Guvern, este o legătură importantă. Fiecare contribuie cu ce poate. Eu pot să contribui cu ideea de a genera împreună cunoaștere, sunt echipele sunt mixte. Am ales probleme relevante și pentru România și pentru Republica Moldova. Soluțiile vor putea fi aplicate și acolo”, a explicat David.

Deficit de 2 miliarde de lei și măsuri de criză

Ministerul Educației se confruntă cu un deficit de 2 miliarde de lei, sumă necesară pentru a încheia anul „cu salarii și bonusuri”, a declarat ministrul Daniel David într-un interviu pentru Gândul. Oficialul a explicat că banii nu vor fi alocați, din cauza crizei fiscal-bugetare, iar toate măsurile luate în prezent sunt „măsuri de criză, nu de reformă”, menite doar să asigure funcționarea sistemului până la final de an. „Reforma trebuie să vină după ce ieșim din logica de criză sau după ce ne stabilizăm fiscal-bugetar”, a punctat acesta.

Ministrul a subliniat că, deși educația este mereu prezentată drept prioritate, realitatea din teren arată altfel. În opinia sa, sistemul a fost adesea nepregătit să gestioneze fondurile suplimentare, chiar și în anii în care resursele au fost mai consistente. David a dat ca exemplu situația burselor de merit din perioada 2023–2024, când „am dat burse unor elevi cu nota 5, unii aveau și nota 3”, din cauza lipsei unor criterii corecte și a unei planificări coerente.

Bugetul pe educație: 3,3% din PIB în 2024

Bugetul Ministerului Educației pentru 2024 a fost stabilit la 3,3% din PIB, potrivit construcției bugetare din decembrie 2023. Pentru anul 2025, suma repartizată ministerului a crescut cu 9,58% față de execuția bugetară din 2024, ajungând la aproximativ 60,2 miliarde de lei, dintre care 58 miliarde de lei pentru învățământ și peste 2,1 miliarde de lei pentru cercetare-dezvoltare-inovare.

Chiar și cu aceste majorări, Daniel David insistă că problemele de fond ale sistemului nu pot fi rezolvate doar prin alocări financiare, ci printr-o strategie coerentă, aplicată după depășirea blocajelor bugetare actuale.