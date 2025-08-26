Ministerul Educației anunță finalizarea, la nivelul OCDE, a procesului de evaluare a României în cadrul Comitetului pentru Știință și Politică Tehnologică

În urma acestei evaluări, CSTP a adoptat Avizul Formal care confirmă atât capacitatea României de a implementa instrumentele juridice ale OCDE din aria sa de competență, cât și alinierea politicilor și practicilor naționale la standardele internaționale în domeniu.

Adoptarea Avizului Formal marchează finalizarea evaluării României de către CSTP.

Ea reprezintă rezultatul unui proces amplu de evaluare desfășurat în mai multe etape, cuprinzând analize detaliate realizate de grupurile de lucru specializate NESTI – Grupul de experți naționali pentru indicatorii de știință și tehnologie, respectiv BNCT – Grupul de lucru pentru biotehnologie, nanotehnologie și tehnologii convergente.

La ce concluzii au ajuns aceste structuri

Concluziile formulate de către aceste structuri includ atât confirmarea conformității cu standardele OCDE, cât și recomandări menite să orienteze evoluția pe termen mediu și lung a sistemului național de cercetare și inovare.

Acest rezultat reflectă maturitatea sistemului românesc de cercetare și inovare, capabil să răspundă celor mai exigente standarde internaționale și consolidează implicarea României în mecanismele și structurile OCDE dedicate științei, tehnologiei și inovării.

„După educație, mă bucur că am închis și pe partea de cercetare procesul de aderare a României la OECD, noul proiect de țară al României, după proiectele de aderare la NATO, la Uniunea Europeană și PNRR. Le mulțumesc miniștrilor care au început și derulat aceste demersuri înainte de preluarea de către mine a funcției de ministru al educației și cercetării, echipelor care m-au ajutat pe mine la încheierea acestor demersuri, iar în acest caz specific și președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare, domnul Andrei Alexandru, implicat direct în acest demers pentru componenta de cercetare” a declarat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.

„Adoptarea Avizului Formal al Comitetului OCDE pentru Știință și Politică Tehnologică este o recunoaștere a maturității instituționale și a capacității României de a participa la definirea și aplicarea celor mai avansate politici în domeniul cercetării și inovării. Este, în același timp, un angajament pe care ni-l asumăm pentru a continua consolidarea cadrului național și pentru a valorifica pe deplin oportunitățile oferite de apartenența la familia OCDE. Le mulțumesc pentru întreaga implicare și pentru sprijin domnului ministrul Daniel David, domnului secretar de stat Luca Niculescu, colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe și colegilor din Direcția de Relații Internaționale a Autoritătii Naționale pentru Cercetare” – a declarat Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare.

Importanța Avizului Formal al CSTP pentru dinamica procesului

Coordonatorul Național pentru procesul de aderare a României la OCDE, secretarul de stat MAE Luca Niculescu, a evidențiat importanța Avizului Formal al CSTP pentru dinamica procesului, declarând că „Avizul Formal adoptat de CSTP, al 15-lea pe care România îl primește de la începutul discuțiilor de aderare, confirmă dinamica foarte bună de până acum, dar și mobilizarea de a continua eforturile în parcursul de aderare la OCDE. Aderarea la OCDE reprezintă nu doar recunoașterea respectării celor mai înalte standarde și a alinierii la cele mai bune practici, ci și oportunitatea extraordinară de a avea schimburi constante de idei și experiențe cu cele mai performante economii pentru a consolida integrarea politicii în domeniul științei, tehnologiei și inovării cu alte domenii ale politicilor publice, aspect din ce în ce mai important având în vedere dimensiunea transversală a subiectului”.

Prin acest pas, România își confirmă rolul de partener activ în rețelele internaționale de știință și tehnologie, întărind încrederea comunității academice și a mediului public și privat în capacitatea sistemului de cercetare național de a se racorda la cele mai înalte standarde.

Participarea României în diversele infrastructuri europene și internaționale de cercetare nu face decât să accelereze procesul de integrare internațională în știință și tehnologie.

Beneficiile sunt directe: creșterea vizibilității internaționale, accesul la expertiza și bunele practici OCDE, precum și consolidarea fundamentelor pentru politici publice solide și bazate pe evidențe, în folosul societății și al economiei românești.